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رياضة

30 دقيقة.. تعادل سلبي يفرض سيطرته في لقاء الإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:04 م
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله هشام

شهدت النصف ساعة الأولى من المباراة بين فريق الإنتاج الحربي ومنافسه سيراميكا كليوباترا، استمرار التعادل السلبي بينهما في المباراة المقامة علي ملعب الاول ضمن منافسات الجولة الاولى من مسابقة الدورى الممتاز . 

وتألق حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا عامر عامر في التصدي لكرتين خطيرتين من باسم مرسي. 

كما تألق محمد الغندور حارس الانتاج الحربي في التصدي لكرة شريف دابو. 

وسنحت الفرصة الاول لسيراميكا كليوباترا للتسديد عن طريق محمد مسعد في الدقيقة 13 ولكنه سددها خارج المرمي . 

سدد محمد توني لاعب سيراميكا كرة خطيرة على مرمي الانتاج ومرت بجانب القائم الايمن وخرجت خارج الملعب في الدقيقة 18 

اضاع محمد مسعد هجمة خطيرة ثانية على مرمى فريق الإنتاج الحربي بعد عرضية رائعة من رجب بكار في الدقيقة 21 

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الإنتاج الحربي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ سيراميكا كليوباترا، المباراة، بتشكيل مكون من: عامر عامر - رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن - محمد توني - محمد ابراهيم - محمود نبيل - شريف دابو - محمد مسعد - شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود شكري - محمد جمال - أحمد غنيم - عبد الرحمن بودي - عاشور الأدهم - وليد عبد المنعم - محمود صقر - ماكسويل باكوه - مصطفى سعد ميسي.

ويغيب  صالح جمعة عن قائمة المباراة وذلك لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان المدير الفني لتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط في الدوري الممتاز، آملا في تحقيق أهداف المؤسسة العريقة في أول موسم في الدورى الممتاز.

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