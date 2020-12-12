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اقتصاد

3 يناير.. بدء تسليم أراضي الإسكان المميز والاجتماعى في حدائق أكتوبر

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:02 ص
قطع أراضي
قطع أراضي
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آمنة عبدالعظيم
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/1/2021، وحتى يوم الخميس 18/3/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمنطقة 168 فدانا، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي القرعة الخامسة بجوار إبنى بيتك 7 بالمدينة .

وأوضح المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المميز بمنطقة 168 فدانا، القطع من 1 : 30، يوم الأحد 3/1/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 61 : 90،  يوم الثلاثاء 5/1/2021، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 121 : 150، يوم الأحد 10/1/2021، والقطع من 151 : 180، يوم  الإثنين 11/1/2021، والقطع من 181 : 210، يوم الثلاثاء 12/1/2021 .

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فيما يتم تسليم القطع من 211 : 240، يوم الأربعاء الموافق 13/1/2021، والقطع من 241 : 270 ، يوم الخميس 14/1/2021، والقطع من 271 : 300، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 301 : 330، يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 331 : 360، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 361 : 390، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 391 : 420، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 421 : 450، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 451 : 480، يوم الإثنين 25/1/2021، والقطع من 481 : 510، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 511 : 540، يوم الأربعاء 27/1/2021، والقطع من 541 : 570، يوم الأحد 31/1/2021،  والقطع من 571 : 600، يوم الإثنين 1/2/2021، والقطع من 601 : 630، يوم الثلاثاء 2/2/2021، والقطع من 631 : 660، يوم الأربعاء 3/2/2021، والقطع من 661 : 690، يوم الخميس 4/2/2021، والقطع من 691 : 720، يوم الأحد 7/2/2021، والقطع من 721 : 750، يوم الإثنين 8/2/2021، والقطع من 751 : 780، يوم الثلاثاء 9/2/2021، والقطع من 781 : 810، يوم الأربعاء 10/2/2021، والقطع من 811 : 840، يوم الخميس 11/2/2021، والقطع من 841 : 870، يوم الأحد 14/2/2021، والقطع من 871 : 879، يوم الإثنين 15/2/2021، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 16/2/2021، وحتى الخميس 18/2/2021 ، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة .

وأضاف رئيس الجهاز: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي القرعة الخامسة بجوار ابني بيتك 7، القطع من 587 : 616، يوم الأحد 21/2/2021، والقطع من 617 : 646، يوم الإثنين 22/2/2021، والقطع من 647 : 676، يوم الثلاثاء 23/2/2021، والقطع من 677 : 706، يوم الأربعاء 24/2/2021، والقطع من 707 : 736، يوم الخميس 25/2/2021، والقطع من 737 : 766، يوم الأحد 28/2/2021، والقطع من 767 : 796، يوم الإثنين 1/3/2021، والقطع من 797 : 826، يوم الثلاثاء 2/3/2021، والقطع من 827 : 856، يوم الأربعاء 3/3/2021، والقطع من 857 : 886، يوم الخميس 4/3/2021، والقطع  من 887 : 916، يوم الأحد 7/3/2021، والقطع من 917 : 946، يوم الإثنين 8/3/2021، والقطع من 947 : 976، يوم الثلاثاء 9/3/2021، والقطع من 977 : 1001، يوم الأربعاء 10/3/2021 .

على أن يتم تخصيص يومي  الخميس 11/3/2021 والأحد 14/3/2021، لمن  تخلف عن الاستلام بقطع أراضى الإسكان الاجتماعي، والأيام من الإثنين 15/3/2021 وحتى الخميس 18/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام بقطع أراضي الإسكان المميز والإسكان الاجتماعي.
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