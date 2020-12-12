حبس عصابة تسرق الدراجات النارية بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس 3 عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالقاهرة.





أمرت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين والوقائع التى ارتكبوها من قبل واعداد تقرير مفصل عنهم.





وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصصى فى سرقة الدراجات النارية.





أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (3عاطلين - مقيمين بدائرة القسم) بتكوين تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار).





وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (2) حادث سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب، وأن السلاح النارى بقصد الدفاع وتم بإرشادهم ضبط دراجتان من متحصلات نشاطهم الإجرامى وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



