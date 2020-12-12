حبس صاحب استديو بمدينة نصر يقوم بتزوير رخص المعدات الثقيلة

قررت جهات التحقيق، حبس صاحب استديو، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باصطناع وتزوير رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة الخاصة بأعمال الإنشاءات بمدينة نصر.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنه.





وأمرت النيابة بارسال المضبوطات لوحدة التزييف بمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقري رمفصل عنها لمعرفة ما اذا كانت مزور من عدمه.





وسبق أن تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط صاحب استوديو بمدينة نصر لاتهامه باصطناع وتزوير رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة الخاصة بأعمال الإنشاءات





جاء لك بعد أن أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب استوديو - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية باصطناع وتزوير رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة الخاصة بأعمال الإنشاءات والمقاولات وترويجها على عملائه الراغبين الحصول عليها .





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده داخل المحل عمله وبصحبته (عامل) وعثر داخل المحل على (كمية من رخص قيادة تشغيل معدات ثقيلة بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - إسكانر- مقص تقطيع - كمية من الأوراق التى تستخدم فى الطباعة المعدة للتزوير- مبلغ مالى



