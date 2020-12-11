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توك شو

يعني إيه؟..علي معلول يطلب من منى الشاذلي شرح كلمة على الهواء

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:06 م
علي معلول
علي معلول
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إسراء صبري
وجهت الإعلامية منى الشاذلي الحديث لـ علي معلول فيما يخص رقصته بعد كل هدف، قائلة: "الناس قالت إن الاحتفال ده مكايدة منك لأشخاص معينة".

وعلق "معلول" خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلا: "يعني إيه كلمة مكايدة"، وعليه قامت منى الشاذلي بشرح وتعريف الكلمة على الهواء".

ويكشف النجم التونسي كواليس كثيرة وتفاصيل لم يتحدث عنها من قبل تتعلق بنهائي بطولة أفريقيا التي توج بها مع النادي الأهلي والثلاثية التاريخية التي حققها المارد الأحمر هذا العام،  وسط تفاعل واحتفاء كبير من جمهور البرنامج الذي تغنى بألقاب "علولو".

 
وتتضمن الحلقة أسرارا ومفاجآت تتعلق بالعروض التي قدمت لنجم الأهلي ورأيه فيها وحقيقة تلقيه عرضا من نادي بيراميدز بالإضافة لسر احتفاله الشهير بالأهداف التي يحرزها وعلاقة نجله.
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