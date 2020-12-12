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برلمان

برلمانى عن تحويل النفايات لطاقة كهربائية: مشروع قومي يحقق ما تخطط له الدولة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
النفايات لطاقة كهربائية
النفايات لطاقة كهربائية
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القسم السياسي
أكد النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى جاهدة للتخلص من النفايات بصورة آمنة وإعادة تدويرها بشكل صحى وسليم، مشيرًا إلى أن التعاون القائم فى مجال إقامة وتشغيل محطات تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية  بالتعاون مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع يعتبر أمر جيد للغاية.

وأضاف "حافظ"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة قامت بتحقيق هذا التعاون من أجل الاستفادة من النفايات بشكل سليم حيث أن تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية أمر هام، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المنتشرة بصورة عشوائية داخل كافة المحافظات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الحلول الذكية تساعد في التخلص من النفايات التي قد تسبب في حدوث تلوث بيئي يعود بالسلب على كافة النواحى، مؤكدا على ضرورة اتباع هذه الحلول في كافة المشكلات كى نتخلص من الأوبئة التي أصبحت تزداد بصورة يومية نظرًا لسلوكيات الخاطئة التي نشهدها.
 
يذكر أن  المهندس  محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قد اجتمع مع روبرت فالك، رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت"، والوفد المرافق له لبحث مستجدات التعاون القائمة فى مجال إقامة وتشغيل محطات تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية  بالتعاون مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي  .

وأكد الوزير " مرسى " خلال اللقاء اهتمام القيادة السياسية بالدولة بسرعة تطبيق وتنفيذ استراتيجية تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة ، وأوضح أنه تم تحديد المحافظات ذات الأولوية لتطبيق المنظومة ، مضيفًا أن وزارة الإنتاج الحربى تسعى لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بالشكل الأمثل الذى يحقق الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المتولدة يوميًا وتحويل المخلفات بمصر إلى حلول ذكية للطاقة .
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