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الزمالك مش بتاع حد.. رسالة نارية من أيمن يونس لجماهير القلعة البيضاء

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:07 م
أيمن يونس الرئيس
أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك
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عادل نصار
عبر أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، عن استيائه من الحرب غير المبررة على نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن نادي الزمالك أقوى من أي هجوم او شيء.

وطمأن يونس، في مداخلة هاتفية لقناة أم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، جماهير نادي الزمالك، قائلا: "نادي الزمالك مش هيقع، ونادي كبير بجمهوره، ومش بتاع حد".

وفي السياق نفسه كشف أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له عقب صلاة الجمعة.

وقال: "عيل تافه، والحاجات دي هايفة أوي بالنسبة لي، وحتة عيل تافه ليس له أي قيمة، وخبط طوبة كدا على عربيتي وخلاص، الموضوع اخد اكبر من حجمه".

ونفى الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، ما تم تداول أن مجموعة من الأشخاص اعتدوا عليه، قائلًا  :"غير صحيح ما يتردد وهو شخص واحد فقط وليس هناك أي أزمة من الأساس وكبرت بلا داعي تماما".

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