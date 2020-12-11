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رياضة

تفاصيل إصابة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك بـ كورونا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:25 م
احمد البكري
احمد البكري
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القسم الرياضي
تعرض المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المعينة لتولي أمور النادي الإصابة بفيروس كورونا. 

يأتي هذا بعد شعوره أمس بوعكة صحية واحتقان وارتفاع طفيف في درجة الحرارة استدعى للذهاب إلى الطبيب، ثم قام بعمل بعض الفحوصات الطبية التي أثبتت إصابته بفيروس الكورونا المستجد ويخضع للإشراف الطبي والعزل.

فيما قامت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك بإعداد خطة مدروسة ومتكاملة ومنضبطة لتخفيض وجدولة كافة المستحقات المالية على النادى، وذلك فى إطار من التعاون والتنسيق مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية.

وتؤكد اللجنة أن هذه الخطة تتضمن حفظ كافة حقوق النادي المالية لدى الغير والمتضمنة ضخ الكثير من الموارد المالية لخزينة النادى أبرزها مستحقات النادى لدى الشركات الراعية و حقوق البث والرعاية وايرادات عضويات واشتراكات مستحقة وعوائد الوحدات المؤجرة . وهو الأمر الذى يمكن إدارة النادى من سداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالأجهزة الفنية وعقود اللاعبين ورواتب الموظفين وكافة المستحقات الواجبة على النادى للحفاظ على الاستقرار المالي والإدارى للنادى العريق.


كما تؤكد إدارة النادي أن خطة العمل تستهدف تحقيق الاستقرار للمنظومة الرياضية بالنادى وتقديم وتوفير كل الدعم المطلوب والرعاية الكاملة لجميع الفرق الرياضية بالنادى وخاصة فريق كرة القدم وجميع أعضائه من اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى والذى نحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لهم خلال مختلف منافساتهم المحلية والقارية لتحقيق البطولات والإنجازات التى ترضى طموح جماهير النادى . إضافة إلى تحقيق الاستقرار الإدارى للنادى من خلال هيكلة شاملة لجميع القطاعات الإدارية والمالية.

كما تشير اللجنة إلى وجود خطة استثمارية على أعلى مستوى تستهدف تعظيم موارد نادى الزمالك وكذلك إعداد تصور كامل لانشاء فرع نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر وكذلك إنشاء شركات للاستثمار الرياضي والأكاديميات الرياضية.

وتؤكد إدارة نادى الزمالك أنها ماضية بكل عزم وإخلاص على إنجاز مهمتها الموكلة إليها للحفاظ على استقرار النادى وتحقيق إنجازات وطموحات الجماهير والأعضاء وبما يليق باسم ومكانة نادى الزمالك العريق.
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