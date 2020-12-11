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توك شو

مش هلعب الماتش.. علي معلول يرد احتمالية مواجهة الأهلي لـ الصفاقسي التونسي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:26 م
علي معلول
علي معلول
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إسراء صبري
علق علي معلول، لاعب النادي الأهلي، على جملة "الشوالي"، وهي "كم قسوت على أولاد بلدك يا معلول"، قائلا: "دا شغل.. وأني العب قدام فريق تونسي وأهدِّف؛ بيبقى شغل".

واسترسل قائلا: لو الأهلي لعب أمام الصفاقسي مش هلعب الماتش، وعلق مازحا: بس متقوليش لكابتن سيد عبدالحفيظ بس".

وأكمل "معلول" خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"،: أكن الاحترام لكل الأندية التونسية، معقبا: التعليق وجعني وتعليق الجماهير واللاعبين أيضا أثر فيا ووجعني".

ويكشف النجم التونسي كواليس كثيرة وتفاصيل لم يتحدث عنها من قبل تتعلق بنهائي بطولة أفريقيا التي توج بها مع النادي الأهلي والثلاثية التاريخية التي حققها المارد الأحمر هذا العام، وسط تفاعل واحتفاء كبير من جمهور البرنامج الذي تغنى بألقاب "علولو".
 
وتتضمن الحلقة أسرارا ومفاجآت تتعلق بالعروض التي قدمت لنجم الأهلي ورأيه فيها وحقيقة تلقيه عرضا من نادي بيراميدز بالإضافة لسر احتفاله الشهير بالأهداف التي يحرزها وعلاقته بنجله.
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