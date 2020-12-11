مش هلعب الماتش.. علي معلول يرد احتمالية مواجهة الأهلي لـ الصفاقسي التونسي

علق علي معلول، لاعب النادي الأهلي، على جملة "الشوالي"، وهي "كم قسوت على أولاد بلدك يا معلول"، قائلا: "دا شغل.. وأني العب قدام فريق تونسي وأهدِّف؛ بيبقى شغل".





واسترسل قائلا: لو الأهلي لعب أمام الصفاقسي مش هلعب الماتش، وعلق مازحا: بس متقوليش لكابتن سيد عبدالحفيظ بس".





وأكمل "معلول" خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"،: أكن الاحترام لكل الأندية التونسية، معقبا: التعليق وجعني وتعليق الجماهير واللاعبين أيضا أثر فيا ووجعني".



ويكشف النجم التونسي كواليس كثيرة وتفاصيل لم يتحدث عنها من قبل تتعلق بنهائي بطولة أفريقيا التي توج بها مع النادي الأهلي والثلاثية التاريخية التي حققها المارد الأحمر هذا العام، وسط تفاعل واحتفاء كبير من جمهور البرنامج الذي تغنى بألقاب "علولو".