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محافظات

انقطاع الكهرباء عن مناطق بجنوب الأقصر.. اليوم

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
نقطاع الكهرباء عن
نقطاع الكهرباء عن مناطق بجنوب الأقصر
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شمس يونس
أعلن قطاع هندسة كهرباء إسنا بجنوب الأقصر، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة إسنا، اليوم السبت على أن يتم تنفيذ الفصل بدءًا من الساعة 8 صباحًا، ويستمر لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

أوضح  محمد سيد سليمان رئيس مجلس مدينة إسنا، أن المناطق المقرر فصل الكهرباء عنها تضم؛ منطقة الشيخ سعد، غرب الأتوبيس، الخور، منطقة موقف القرية.
وتقدمت هندسة كهرباء إسنا، في بيانها بالاعتذار للمواطنين المقيمين بالمناطق المقرر تأثرها بعدد ساعات انقطاع الكهرباء، كما ناشدت المواطنين باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة خلال ساعات الفصل.


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