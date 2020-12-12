انقطاع الكهرباء عن مناطق بجنوب الأقصر.. اليوم

أعلن قطاع هندسة كهرباء إسنا بجنوب الأقصر، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة إسنا، اليوم السبت على أن يتم تنفيذ الفصل بدءًا من الساعة 8 صباحًا، ويستمر لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.





أوضح محمد سيد سليمان رئيس مجلس مدينة إسنا، أن المناطق المقرر فصل الكهرباء عنها تضم؛ منطقة الشيخ سعد، غرب الأتوبيس، الخور، منطقة موقف القرية.

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