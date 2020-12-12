رئيس لجنة المسابقات يوضح حقيقة تأجيل لقاء القمة فى الأسبوع الرابع من الدوري

نفى مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بإتحاد الكرة، فكرة تأجيل لقاء القمة بين الاهلي والزمالك في الجولة الرابعة للدوري العام كما يحاول البعض أن يردد في الفترة الأخيرة.





وقال مرزوق في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أن الدوري العام هذا الموسم لن يتم فيه تأجيلات إلا لأسباب قهرية أو لأسباب امنية ، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي نادي طلب تأجيل مباراة لأنها لن تكون رفاهية في ظل ضيق الوقت وضغط المباريات بعد انتهاء الموسم الماضي في نهاية أكتوبر الماضي بسبب توقف النشاط لعدة أشهر بعد انتشار فيروس كورونا.



