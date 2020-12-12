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أخبار العالم

ترامب يوقع تمديد تمويل الحكومة الفيدرالية لأسبوع واحد

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:48 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، تمديدا لتمويل الحكومة الفيدرالية مدته أسبوع واحد، لتجنب الإغلاق في منتصف ليل يوم الجمعة، حسب ما أفاد المتحدث باسم البيت الأبيض.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تمديد التمويل الاتحادي لمدة أسبوع لتجنب إغلاق الحكومة، وإتاحة مزيد من الوقت لمفاوضات منفصلة بشأن حزمة تخفيف آثار جائحة كورونا ومشروع قانون إنفاق شامل.

وتحرك مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية بعد أن وافق مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون الإنفاق الشامل يوم الأربعاء.

وفي غياب تشريع التمويل الاتحادي، تواجه بعض الأنشطة الحكومية ومنها بعض عمليات المطارات والمتنزهات الوطنية وأنشطة وزارة الخارجية إغلاقا جزئيا.

وسيركز الكونجرس الآن على إقرار مشروع قانون اعتماد 1.4 تريليون دولار لاستمرار الأنشطة الاتحادية حتى سبتمبر 2021.

وإذا فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق بحلول 18 ديسمبر فسيضطر إما إلى إقرار مشروع قانون تمويل مؤقت أو سيفتح المجال أمام إغلاق الحكومة.
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