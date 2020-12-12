أبرز تصريحات حسين فهمي مع أبلة فاهيتا

حل الفنان الكبير حسين فهمي ضيفا على برنامج «لايڤ من الدوبلكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، مساء الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.





وأضاف الفنان، أنه لا يعترف بكلمة أحفاد فهم أولاد أولاده وليسوا أحفاده كما لا يحب أن يناديه أحد بجدى فهم ينادونه بحسين، وأوضح خلال اللقاء أن مصطفى فهمى أخيه يصغره فى السن بسبع سنوات .





وأشار إلى أن تحيه كاريوكا هي من علمته الرقص، متابعا:" علمتني ازاي ارقص رجالي وكان المفترض أن أرقص فى إحدى مشاهدها حينها سألت الفنان رشدى أباظة فقال لي إن تحية هى أنسب من يعلمني، وبالفعل ذهبت إليها وبدأت أتعلمه خطوة خطوة.





وعن حياته، كشف حسين فهمي تفاصيل جديدة، قائلا:" بعمل ريجيم طول الوقت ولو زعلان من حد بمجرد إنه يبوسني أصالحه على طول، وعمري ما بوست ست أطول مني".





وأكد أنه لا يحب أن يشاهد أفلامه لأنه يقوم بانتقاد نفسه كثيرا، وعن الفنانة نادية الجندى قال: "شاركت معها فى أكثر من فيلم وهى فنانة مجتهدة وملتزمة ولها جمهور عريق".





وكان آخر أعمال النجم حسين فهمى فيلم "الكويسين" وتدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين"، فيقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها فى البداية.