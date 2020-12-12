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مرأة

بفستان أنيق من دون طرحة.. شاهد إطلالة ميار الغيطي في حفل زفافها

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:06 ص
ميار الغيطي
ميار الغيطي
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هاجر هانئ
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا جديدة من حفل زفاف الفنانة ميار الغيطي على المهندس شريف العالمي، وسط حضور العائلة ومجموعة من الأصدقاء المقربين.

تألقت ميار الغيطي في حفل زفافها بإطلالة ساحرة وجذابة، مرتدية فستانا أبيض بأكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الجبير المطرز بنقوشات الورد الفخمة والقيمة، كما تميز الفستان بأنه متناسق مع قوامها المثالي، ولم ترتدي طرحة الزفاف وجمعت إطلالتها بين البساطة والأناقة.

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وتزينت ميار الغيطي ببعض المجوهرات وهو ما منحها إطلالة متكاملة وأنيقة، ونالت صور زفافها إعجاب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميار الغيطي على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، وظهرت بمكياج مميز وجذاب كشف عن جمال ملامحها، فيما أكملت إطلالتها بـ hairpiece أنيقة.
بفستان أنيق من دون طرحة.. شاهد إطلالة ميار الغيطي في حفل زفافها
بفستان أنيق من دون طرحة.. شاهد إطلالة ميار الغيطي في حفل زفافها
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