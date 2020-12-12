بفستان أنيق من دون طرحة.. شاهد إطلالة ميار الغيطي في حفل زفافها





تألقت ميار الغيطي في حفل زفافها بإطلالة ساحرة وجذابة، مرتدية فستانا أبيض بأكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الجبير المطرز بنقوشات الورد الفخمة والقيمة، كما تميز الفستان بأنه متناسق مع قوامها المثالي، ولم ترتدي طرحة الزفاف وجمعت إطلالتها بين البساطة والأناقة.





اقرأ أيضا:





وتزينت ميار الغيطي ببعض المجوهرات وهو ما منحها إطلالة متكاملة وأنيقة، ونالت صور زفافها إعجاب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميار الغيطي على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، وظهرت بمكياج مميز وجذاب كشف عن جمال ملامحها، فيما أكملت إطلالتها بـ hairpiece أنيقة.