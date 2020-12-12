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محافظات

تحرير 34 مخالفة في حملة مكبرة للإشغالات بالأقصر ..صور

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
الحملات الأمنية في
الحملات الأمنية في شوارع الأقصر
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شمس يونس
شنت سلطات محافظة الأقصر حملة بقيادة اللواء الدكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، واللواء أشرف منير نائب مدير الأمن، واللواء نادر وصفي مساعد مدير أمن الأقصر، والمقدم خالد الغول مدير شرطة مرافق الأقصر، وذلك بالتنسيق مع الرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء وإدارة المتابعة الميدانية. 

يأتى ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، بتكثيف جهود شرطة المرافق بالمحافظة لتحقيق الاانضباط بالشوارع والميادين وضبط المخالفين ومتابعة أعمال المقاهى ومدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا،

وأوضح سكرتير مساعد الأقصر، أن الحملة تضمنت إزالة المخالفات بشوارع أبو الجود، والصنايع، والمنشية، وصلاح الدين، والمدينة المنورة، والمحطة، وذلك في اطار خطة مكثفة لأعمال الحملات التفتيشية علي الشوارع الرئيسية والجانبية لضبط الاشغالات والتصدي للتعديات علي حرم الطريق لضمان تحقيق السيولة المرورية.


وفي سياق متصل، أشار المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق، إلي أنه تم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لافتًا إلي أن المخالفات تضمنت 34  محضر مضبوطات متنوعة، و79 محضر إزالات إدارية، و15 محضر إلقاء مخلفات، 13 محضر نظافة عامة، 4 محاضر إنشاء بدون ترخيص ، 32 محضر إشغال طريق، 43 محضر عدم ارتداء الكمامة، 9 محاضر نرجيلة (شيشة)، و24 محضر بائع متجول، و7 محاضر لعربات حنطور مخالفة وتم إيداعهم في مخازن الأحياء.

ومن المقرر تكثيف الحملات التفتيشية والتعامل مع المخالفات بمختلف أنواعها بحزم وسرعة للقضاء عليها أولًا بأول وردع المخالفين .
تحرير 34 مخالفة في حملة مكبرة للإشغالات بالأقصر ..صور
تحرير 34 مخالفة في حملة مكبرة للإشغالات بالأقصر ..صور
تحرير 34 مخالفة في حملة مكبرة للإشغالات بالأقصر ..صور
تحرير 34 مخالفة في حملة مكبرة للإشغالات بالأقصر ..صور
تحرير 34 مخالفة في حملة مكبرة للإشغالات بالأقصر ..صور
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