تحرير 34 مخالفة في حملة مكبرة للإشغالات بالأقصر ..صور

شنت سلطات محافظة الأقصر حملة بقيادة اللواء الدكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، واللواء أشرف منير نائب مدير الأمن، واللواء نادر وصفي مساعد مدير أمن الأقصر، والمقدم خالد الغول مدير شرطة مرافق الأقصر، وذلك بالتنسيق مع الرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء وإدارة المتابعة الميدانية.
يأتى ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، بتكثيف جهود شرطة المرافق بالمحافظة لتحقيق الاانضباط بالشوارع والميادين وضبط المخالفين ومتابعة أعمال المقاهى ومدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا،
وأوضح سكرتير مساعد الأقصر، أن الحملة تضمنت إزالة المخالفات بشوارع أبو الجود، والصنايع، والمنشية، وصلاح الدين، والمدينة المنورة، والمحطة، وذلك في اطار خطة مكثفة لأعمال الحملات التفتيشية علي الشوارع الرئيسية والجانبية لضبط الاشغالات والتصدي للتعديات علي حرم الطريق لضمان تحقيق السيولة المرورية.
وفي سياق متصل، أشار المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق، إلي أنه تم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لافتًا إلي أن المخالفات تضمنت 34 محضر مضبوطات متنوعة، و79 محضر إزالات إدارية، و15 محضر إلقاء مخلفات، 13 محضر نظافة عامة، 4 محاضر إنشاء بدون ترخيص ، 32 محضر إشغال طريق، 43 محضر عدم ارتداء الكمامة، 9 محاضر نرجيلة (شيشة)، و24 محضر بائع متجول، و7 محاضر لعربات حنطور مخالفة وتم إيداعهم في مخازن الأحياء.
ومن المقرر تكثيف الحملات التفتيشية والتعامل مع المخالفات بمختلف أنواعها بحزم وسرعة للقضاء عليها أولًا بأول وردع المخالفين .