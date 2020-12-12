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توك شو

بالفيديو.. صلاح عبد الله يستعيد زمن "الطشت الجميل" مع جمهوره

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:55 ص
الفنان صلاح عبد الله
الفنان صلاح عبد الله
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نورهان رأفت
قدمت الإعلامية لميس سلامة ، فقرة السوشيال ميديا ، اليوم ، السبت ، خلال برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، والتي تستعرض من خلالها ، أبرز ما تناوله ، رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الأيام الماضية.

واستعرضت الإعلامية لميس سلامة ، فيديو للفنان "صلاح عبد الله" ، نشره على السوشيال ميديا ، والذي يستعيد من خلاله زمن "الطشت" الجميل ، مع الجمهور.

ونشر الفنان صلاح عبد الله ، الأيام الماضية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له .

و ظهر صلاح عبد الله ، فى الصورة على مركب بالنيل وعلق قائلًا:" صبَّحت أنا عالنيل.. رد النيل بالخُلاصة القلب يعشق كل جميل..ولذلك أنا بعشق صاصا صباح المياصة".

على جانب أخر قال الفنان صلاح عبد الله، إن السينما أفضل للممثل لأنها أسهل وتوفر عائدا ماديا أفضل، ولكن المسرح هو الأساس وهو الذي يبني شخصية الممثل.

وأضاف صلاح عبد الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة  "النهار": "هاني رمزي فنان كبير وابن ناس ومحترم وجدع وعشرة عمر".

وتابع صلاح عبد الله: "أنا بدلع هاني رمزي وبقوله يا هنية، وهاني رمزي له مواقف جدعنة وشهامة كثيرة ليست غريبة عليه".

وأردف صلاح عبد الله: "هاني الفنان عارفينه وحافظينه جدا، وفي فترة من الفترات أفلامه كانت في غاية الأهمية وأحدثت توازنا بين الاكشن والكوميديا وتناول القضايا المجتمعية".

وقاطعه الإعلامي تامر أمين، قائلا: "أنت فنان محترم وتعبت كي تصل إلى النجومية وبعد تحقيق النجاح لم تتلون أو تتكبر ومازال عم صلاح القريب من الجميع وهو ضهر نستند عليه".

من جانبه قال هاني رمزي، إنه كان محظوظا في بداياته الفنية، مضيفا أن الفنان محمد صبحي قدمه للجمهور من خلال مسرحيات ناجحة وكان لها جمهور كبير ووفر عليه مجهود سنوات للشهرة.
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