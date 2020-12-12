أبو الغيط: القضية الفلسطينية واجهت فى فترة ترامب مساعي للقضاء على حل الدولتين

ثمن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، دور البرلمان العربى منذ إنشائه، خاصة إزاء مستجدات الفترة الأخيرة مثل رفض المساس بالوضعية الأمنية والتاريخية لمدينة القدس.





وقال "أبو الغيط"، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان العربى، إن القضية الفلسطينية واجهت فى ظل فترة الإدارة الأمريكية الحالية والمغادرة مساع محمومة للقضاء على حل الدولتين بدون تقديم بديل عادل وقائم على الاستدامة.

وأضاف أنه يأمل خلال الفترة القادمة تحركا جادا على صعيد إحياء والعملية التفاوضية وتسوية سلمية تنهى الاحتلال وتأسس سلام عادل وشامل.

وأوضح "أبو الغيط" أن اليوم تزامن مع أول جلسة للبرلمان العربى منذ 8 سنوات، والذى يتزامن مع 12 ديسمبر 2012، وذلك بعد انعقاد قراره الرسمى بموجب القمة العربية فى بغداد.