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محافظات

محافظ الشرقية يتفقد مدينة القرين ويكلف بتكثيف أعمال النظافة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:39 ص
محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد مدينة القرين
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس مدينة القرين بشن حملة نظافة مكبرة لرفع أكوام القمامة المتراكمة بشوارع المدينة أولا بأول، وعدم السماح بتراكمها لفترات طويلة ، وكذلك دهان أعمدة الإنارة وغسل البلدورات ورفع السفوحه وتهذيب الأشجار لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ، جاء ذلك خلال جولته المفاجئة صباح اليوم لمدينة القرين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ عددٍ من شوارع المدينة وتلاحظ له تدني مستوى النظافة وعدم إزالة لافتات الدعاية الانتخابية من الميادين والشوارع الرئيسية ، ليأمر المحافظ رئيس مدينة القرين برفع كافة الاشغالات فورا وحصر الإعلانات واللوحات واللافتات المرخصة وغير المرخصة وإزالة المخالف منها حفاظًا علي المال العام والشكل الجمالي والحضاري لشوارع المدينة .

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ووجه محافظ الشرقية رئيس مدينة القرين بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق  برصف شارعي القلعة والشيخه حمده بطول كيلو متر وتهيئتهما أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وكذلك تحديد عدد من الشوارع الجانبيه للبدء فورا في وضع المقايسات اللازمة لرصفهما باستخدام بلاط الانترلوك تنفيذا لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة .

 كلف المحافظ رئيس مدينة القرين بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء وتغطية المكشوف منها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة تفاديًا لحوادث الصعق بالكهرباء وحفاظًا على أرواح المواطنين .

 وقال المحافظ أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المراكز والمدن والأحياء لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين ، مؤكدًا أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطن.

 

وعلي جانب أخر شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري العباسة 400/70 بمركز ومدينة أبو حماد والرابط بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية بطول 410 متر وعرض 7 متر ، والمنفذ بمعرفة إدارة التوسع الأفقي بوزارة الري، وبتكلفة مليون جنيه .

 

وأكد محافظ الشرقية علي المتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها بكوبري العباسة وإعداد تقرير يومي للعرض علي المحافظ وذلك لتسهيل حركة السيارات المارة عليه وتوفيرًا للوقت والجهد , وقال لن أسمح بأي تأخر أو تباطؤ في تنفيذ المشروعات الجارية ،لافتا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الكباري وذلك في اطار خطة تطوير وتجميل المحافظة والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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