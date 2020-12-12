خلال جلسة البرلمان العربي.. العسومي يكرم رئيس مجلس الشيوخ.. شاهد

كرم رئيس البرلمان العربي، علي بن عبد الرحمن العسومي، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وذلك خلال الجلسة الثانية للبرلمان العربي.





قال عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن البرلمان العربي هو محفل للشعوب العربية الذي يشارك الشعوب في صنع قرارهم ومواجهة الاخطار والتحديات التي تواجهها وتقف حجر عثرة

تطلعات الشعوب العربية، لافتا إلى أن أحد أهم روافد الدبلوماسية العربية، والذي تحتاج إليه الأمة العربية في هذا الوقت التاريخي العصيب.









وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي، أن نجم الدبلوماسية البرلمانية بزخ بعد الحرب العالمية الأولى وشاع استخدامها وحققت الكثير من الدول ما لم تحققه الدبلوماسية الرسمية، وهذا نظرا لمرونتها وتحررها من قيود الدبلوماسية الرسمية فكانت دوما حلما لكل عربي.









وأوضح عبد الرازق، أن من أهم مهام البرلمان العربي تنسيق الجهود العربية تجاه القضايا العربية الهامة، والمحافظة على لحمة الشعب العربي وتضميد جراحه التي أحدثها الإرهاب الأسود، والذي تحاول هدمه القوى الأجنبية.









فيما تقدم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتهنئة إلى عادل عبد الرحمن العسومي، بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان العربي، مضيفا: "أتمنى له التوفيق فيما هو قادم".

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