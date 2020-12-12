تقليص خيارات الموت.. ماذا تحوي أول قافلة طبية تصل لـ تيجراي الإثيوبي؟

قافلة من المساعدات الدولية إلى ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي ، وذلك لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية للجيش الفيدرالي الإثيوبي قبل أكثر من شهر، وذلك وفقا لما أعلنته اللجنة الدولية للصليب الأحمر. بعد مرور أكثر من شهر على الحرب الدائرة فى إقليم تيجراي ، وصلت اليوم السبت أول





الدولية للصليب الأحمر في بيان إن القافلة التي انضم إليها الصليب الأحمر الإثيوبي وتم تنظيمها بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية ، حيث تقل الشاحنات السبع للقافلة التابعة للصليب الأحمر أدوية ومعدات طبية من أجل معالجة أكثر من 400 جريح ومواد لعلاج أمراض شائعة ومزمنة. وأوضحت اللجنة





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كما كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها "المرة الأولى منذ بدء المواجهات في تيجراي قبل أكثر من شهر، التي تصل فيها مساعدات دولية إلى ميكيلي" على أن تقدم هذه المساعدات إلى مستشفى آيدر الرئيسي في ميكيلي التي كان يبلغ عدد سكانها قبل بدء المعارك 500 ألف نسمة، وإلى مكتب الصحة المحلي وصيدلية الصليب الأحمر الاثيوبي الموجودة في المدينة.





وأرغم المستشفى الذي يواجه منذ أواخرنوفمبر تدفقًا للمصابين في المعارك على إغلاق وحدة العناية المشددة وقسم العمليات بسبب نقص المعدات الطبية والوقود من أجل تشغيل الكهرباء.





ويجهد المستشفى في تلبية احتياجات المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وتأمين الخدمات اليومية، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.





وأكد باتريك يوسف المدير الإقليمي لإفريقيا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر "بعد سنوات بدون إعادة إمداد، وبدون مياه وكهرباء، أرغم الأطباء وطاقم التمريض على اتخاذ قرارات صعبة بشأن الخدمات التي عليهم مواصلة تشغيلها وتلك التي عليهم إيقافها".





وأضاف "هذه القافلة من المساعدات الطبية ستسمح بتجديد المخزونات ومساعدة المرضى وتقليص عدد الخيارات الصعبة بين الحياة والموت"،

ووزعت بدورها وزارة الصحة الاثيوبية أدوية ومعدات طبية إلى المنشآت الصحية في ميكيلي بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.





وتقل قافلة الصليب الأحمر أيضًا بطانيات وأغطية بلاستيكية ومعدات للمطبخ وثيابًا وصابونًا لمساعدة نحو 100 عائلة أرغمت على الفرار بسبب المعارك، فضلًا عن معدات لتحسين الحصول على المياه وخدمة الصرف الصحي".





وقال يوسف "تواجه العديد من المنشآت الصحية في تيغراي دون شك الصعوبات نفسها التي يواجهها مستشفى آيدر وهي بحاجة لدعم طارئ".



