وجبة الشبات.. شاهد عشاء خاص يجمع إسرائيليين مع إماراتيين وبحرينيين

نشر حساب "إسرائيل في الخليج" على موقع تويتر مقطع فيديو يظهر لقاء جمع إسرائيليين وإماراتيين وبحرينيين على وجبة عشاء "الشبات".

وكتب الحساب: "هكذا استقبل واحتفل ناشطون إسرائيليون إماراتيون وبحرينيون وجبة الشبات التقليدية يوم أمس، ما أجمل السلام".

ويعرف الحساب نفسه على تويتر على أنه "الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج مكرس لتعزيز الحوار مع شعوب هذه الدول".

ووجبة الشبات التي يتناولها الإسرائيليين يوم السبت هو يوم العطلة الرسمية في اسرائيل، وإن كان هناك تباينًا في مدى إلتزام العائلات اليهودية بقدسية السبت بالنسبة لليهود المتدينين، ترتبط هذه القدسية بطقوس مختلفة، أدّت إلى ظهور مجموعة من الأدوات الطقوسية.





وفي الكثير من البيوت اليهودية، يُحتفل باستقبال يوم الراحة حين توقد ربّة البيت الشموع يوم الجمعة قبل غروب الشمس بوقت قصير وتوقَد شمعتان أو أكثر في شمعدان منفرد أو متعدد الشعب. وأحيانا تكون الشمعدانات مزخرفة، وغالبًا ما تكون ذات قيمة فنية. ويوضع الشمعدان في مكان يمكن رؤيته منه، لدى الجلوس حول مائدة العشاء وقبل تناول عشاء ليلة السبت، تتم تلاوة القداس (الكيدوش، أي المباركة على النبيذ)، حيث تُستعمل كؤوس ذات صحون صغيرة، أو بدون صحون وتكون "كؤوس الكيدوش" عادةً هدايا ثمينة أو جزءًا من الميراث العائلي وفي كثير من الأحيان يُنحت عليها إسم من تُهدى إليه، والمناسبة التي قُدِّمت فيها إليه.





وتُعتبر الوجبة نفسها مقدسة، إذ يوضع على المائدة رغيفان من الخبز الابيض (حالا، ج: حالوت)، ويُغطى الخبز ساعة تلاوة الكيدوش، بكساء من القماش المطرّز بأشكال جميلة. وفي أحيان كثيرة يُستحدم سكين خاص لقطع الحالا, يكون مقبضه منحوتًا بعبارة "مخصّص للشبات المقدس".





مع إنتهاء يوم السبت، تجري طقوس قصيرة تُعرف باسم هفدالا (ومعناها: التمييز، اذ أنها تعلن عن إنتهاء السبت (الشبات) وإبتداء أسبوع جديد).





وفي هذه الطقوس تُستعمل ثلاث أدوات: شمعة متعددة الفتائل، إناء للتوابل، وكأس نبيذ. يجوز إستعمال كأس الكيدوش، إلا أن الكثير من العائلات تحتفظ بمجموعة خاصة للهفدالا، وقد يكون إناء التوابل بشكل قلعة ذات غطاء منفصل. وغالبا ما تكون الأدوات الخاصة بالكيدوش والهفدالا من الذهب والفضة.