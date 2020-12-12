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محافظات

موجها بتشغيل أبناء القرى في الأعمال.. محافظ المنيا يتابع أعمال تبطين ترعة الديروطية بـ أبوقرقاص

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:23 م
محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع أعمال تبطين ترعة الديروطية
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ايمن رياض
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا اليوم السبت ، أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، والتي يجرى تنفيذها بمركز ابوقرقاص، لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ.

جاء ذلك بحضور، المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا ، حيث تابع المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بترعتى الديروطية الايسر والايمن بمركز ابوقرقاص .

وأكد محافظ المنيا أن تلك الأعمال تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية.

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شدد المحافظ على المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، وتشغيل أبناء القرية في المشاريع لخلق فرص عمل للشباب من أبناء القري والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ ، تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والقري ، كما شدد المحافظ على المقاولين بضرورة مراعاة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وأوضح المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري بالمنيا أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا تقوم بتبطين وتأهيل مجموعة من الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والتي يبلغ عدد الترع الجاري العمل بها 104 ترعة بإجمالي 390 كم وبتكلفة تزيد عن مليار جنيه  .وأضاف أنه يجري العمل في 17 عملية للتبطين والتاهيل بمركز ابوقرقاص بتكلفة 188 مليون جنيه  .

 وفي سياق متصل قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، سحب رخصة احدى سيارات الاجرة، مع إيقاف خط السير لمدة 3 شهور، لمخالفة  قرارات مجلس الوزراء وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال عدم التزام السائق، والركاب، بارتداء الكمامات الواقية،  وذلك خلال سير المحافظ علي طريق مصر أسوان للتوجه لجولة تفقدية بمركز أبوقرقاص.

 شدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

ناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب سيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، واكد على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

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