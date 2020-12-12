سيناريست: نبيل فاروق كان بمثابة ساحر يفاجئنا بعالمه المشوق.. فيديو

قال الكاتب والسيناريست ، محمد سليمان عبد المالك، إن قصة الكاتب الراحل نبيل فاروق ، ساهمت في إكتشافة ، لعالم أخر من القصص ، عقب أنه تعلق بقصص "ميكي" ، وغيرها ، وهو نوع القصص البوليسي ، والذي يعتبر عالم مغري جدا ، في ظل عدم وجود مغريات أخرى ، كالانترنت ، في جيله .





وأضاف الكاتب محمد سليمان عبد المالك ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "إنبوكس" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2" ، أن كتب الراحل نبيل فاروق ، استطاعت ، أن تنقل جيلا كاملا ، إلى عالم ساحر ، من الخيال العلمي ، الذي يحتوي على التشويق.





وتابع : " الكاتب نبيل فاروق كان مثل الساحر الذي يبهر الأطفال وديدفعهم ليكونوا مثله وليكتشفوا عالم من التشويق " .





وفي فيديو مسجل له ، وقال نبيل فاروق إنه بدأ التفكير في شخصية رجل المستحيل عندما كان في الصف الأول من كلية الطب، موضحًا: "فكرت في إننا ليه جواسيس جامدة، وفكرت يبقى في شخصية لكن مش أنا اللي أكتبها، لكن لما محدش كتبها كتبتها أنا، ولما كتبتها دور النشر كلها رفضتها ولم يكن أحد يتصور النجاح الكبير الذي حققته، فقد كانت فكرة المجموعة تسيطر على السوق مثل المغامرون الخمسة والشياطين الـ13، وكان جميع الناشرين يرفضون فكرة البطل الأوحد".





كما تحدث الكاتب الراحل نبيل فاروق، عن شخصية أدهم صبري فى الرجل المستحيل، قائلا إنه عبارة عن رمز يجمع بين أكثر من شخصية.





وأضاف "فاروق" ، أنه التقى بشخص يجمع بعض الصفات الخاصة بشخصية أدهم صبري، وانبهر بتلك الشخصية لأنه كان يتحدث بخمس أو ست لغات خلال فترة الجامعة.





وتابع: "قولت طب ما هو إحنا عندنا شخصيات كويسة وممكن تبقى شخصيات روائية"، لافتا إلى أن شخصية أدهم صبري تعتبر بطولة رمزية.





وأكد أن القارئ المصري هو سر نجاح الكاتب، ولكن ينبغي للكاتب أن يعير للقارئ اهتماما فى رأيه، حيث أنه لن يستطيع إرضاء جميع الأذواق، متابعا أنه يسترشد بتلك الأراء فقط فى حالة وجود انتقاد.





وكشف عن قصة كتابته لشخصية الرجل المستحيل، قائلا إنه كان طالبا حينها وكانت هناك عملية خاصة بالجواسيس ورأى من خلالها نفسه فى الجانب المصري منها، ففكر حينها فى عمل الشخصية.