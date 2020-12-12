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محافظات

نائب محافظ القليوبية يتفقد 17 نقطة للمبانى المخالفة بشبين القناطر ..صور

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:54 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية عددا من النقاط التي تم رصدها بالوحدات المحلية التابعة لمركز شبين القناطر.

وخلال الجولة تم تفقد 17 نقطة بنوى وكفر الشوبك وكفر شبين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإزالة المخالفات من المهد والتي تمثلت في بناء بدون ترخيص وتعلية أدوار مخالفة وبناء اسوار وأعمدة خرسانية بدون ترخيص.


كما تم مصادرة خلاطة والتحفظ على شدة خشبية ومعدات ومواد بناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير محاضر تمهيدا لعرضها على النيابة العسكرية ، كما تم تحرير محضر غلق لمخزن سلع غذائية مخالف وإزالة ساحة انتظار بدون ترخيص.

وقال نائب محافظ القليوبية ان ذلك يأتي ضمن تفعيل منظومة المتغيرات المكانية لرصد حالات البناء المخالف والتعامل معها في المهد سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اعلن ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأكد الهجان أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين حتى الآن، 211 ألفا و991 طلبا تصالح كما تم تحصيل مليار و193 مليونًا و720 ألف جنيه.

من ناحية اخرى أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية لمتابعة مستجدات تطوير طريق نوى قليوب - شبين القناطر والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري وتحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية بدءا من مزلقان مدينة قليوب وحتي مدخل الزهويين بشبين القناطر بطول 14 كيلو مترا.

وتفقد المحافظ أعمال الرصف ووجه بسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التي تخدم مدينة شبين القناطر وعدد من القرى المجاورة.

وخلال الجولة لاحظ المحافظ وجود مبنى حديث البناء بدون ترخيص بمدخل زمام قرية طنان مركز ومدينه قليوب، بجوار شونة مخصصة للطوب السويسي، حيث وجه بمصادرة جرار محمل بالطوب السويسي، وازالة المبنى فورا، وجرى تحرير محضر بالمخالفة وإحالته للنيابة العسكرية.
نائب محافظ القليوبية يتفقد 17 نقطة للمبانى المخالفة بشبين القناطر ..صور
نائب محافظ القليوبية يتفقد 17 نقطة للمبانى المخالفة بشبين القناطر ..صور
نائب محافظ القليوبية يتفقد 17 نقطة للمبانى المخالفة بشبين القناطر ..صور
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