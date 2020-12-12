بيان عاجل من روسيا عن وقوع أول انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في كاراباخ

رصدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أول خرق لوقف إطلاق النار الموقع بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم كاراباخ.





قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته عبر موقعها، إن "الوحدات الروسية لقوات حفظ السلام تواصل تنفيذ مهامها في إقليم كاراباخ، وتراقب الوضع هناك على مدار الساعة حيث سجلت أمس أول حالة انتهاك لوقف إطلاق النار في منطقة حدروت".





أكدت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم السبت، أن أذربيجان استئنفات العمليات العسكرية في إقليم كاراباخ المتنازع عليه.





وقالت وزارة الدفاع الأرمنية إن "الجانب الأذربيجاني استأنف في 12 ديسمبر الهجوم باتجاه المناطق السكنية في خين تاجلار وخطسابرد"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.





وأشارت الدفاع الأرمنية إلى أن وحدات جيش الدفاع في كاراباخ ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على التحركات الآذارية.