أحمد شامي يستعيد ذكرياته مع فريق واما برسالة مؤثرة

نشر الفنان أحمد شامى صورة من ذكرياته بصحبة فريق واما، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتب شامي على الصورة قائلا: "أحلى حاجة في الدنيا إنك تحقق ولو جزء من إللي كنت بتحلم بيه من وأنت صغير، دايمًا كنت بقول لأصحابي في ابتدائي إني هعمل فرقة وأغني لما أكبر لسه في حلم شغال عليه وأحلام لسة هبدأ فيها، اوعى تبطل تحلم و تحقق مهما الحلم أتأخر".





يذكر أن أحمد الشامى شارك فى مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.





وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.