اليوم .. إعلان كشوف المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها

تعلن جامعة بنها اليوم الأحد الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين لانتخابات الإتحادات الطلابية بكليات الجامعة المختلفة.









ومن المقرر أن يتم تلقي الطعون غدا الاثنين 14 ديسمبر وفحصها في اليوم التالي مباشرة ، وإعلان الكشوف النهائية الأربعاء 16 ديسمبر، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر والإعادة في اليوم التالي.





من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أنه تم تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف علي انتخابات الاتحادات الطلابية بمراحلها المختلفة.





وقال السعيد إن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وعدد 2 من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.





وأشار رئيس جامعة بنها إلى أنه تم تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف علي الانتخابات وتذليل العقبات تضم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب وعدد من الطلاب غير المرشحين.





من جانبه أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي أن الجامعه وكلياتها استعدت استعدادًا كاملًا لإجراء الانتخابات الطلابية في نزاهة وشفافية كاملة.





وأشار سمير إلى حرص الجامعة أن تجري الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة ودون أى تدخل وأن تعطي الحرية كاملة للطلاب لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.





وكانت مكاتب رعاية الشباب بكليات جامعة بنها قد فتحت باب التقدم واستقبال طلبات الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب للعام الدراسي الجديد 2020- 2021 وسط عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





من ناحية أخرى نظمت جامعة بنها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية احتفالية باليوم العالمى لمكافحة الفساد بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة واللواء خالد عبد اللطيف رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة وعمداء الكليات والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب.