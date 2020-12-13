لمواجهة فيروس كورونا.. صحة النواب: مصر لديها القدرة التصنيعية لإنتاج لقاح سينوفارم الصيني.. وتقديمه خطوة مهمة في ظل تهافت الدول على اللقاحات

برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس بتوفير لقاح كورونا مجانا للمواطنين

مقدرة مصر على إنتاج لقاح كورونا وتصديره لإفريقيا.. صحة النواب توضح

بجودة عالمية.. برلماني: مصر لديها القدرة على إنتاج اللقاح الصيني





أبدى أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب سعادتهم بعد إعلان الدكتورة هالة زايد وزير الصحة عن إنتاج مصر للقاح كورونا الصيني وأيضا مصر كعادتها لم تفكر فى نفسها فقط ولكن وضعت القارة السمراء على رأس أولوياتها بحيث أنها ستنتج لمصر وتصدر ايضا لأفريقا، وهنا نتذكر موقف مصر من القارة الام وعلاج فيروس "سي" فدائما ما تضع مصر أهمية كبري لدول وشعوب أفريقيا ومن المتوقع أن تعطي الصين لمصر الحق فى إنتاج المصل ردا على موقف مصر السابق منها ومساندتها فى أزمتها بفضل توجيهات القائد عبد الفتاح السيسي الذي دائما ما يفكر فى مساعدة كل من يحتاج المساندة والمساعدة.





قالت النائبة الدكتورة مرفت موسي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللقاح الصيني هو الأفضل بالنسبة لمصر ومن السهل انتاجة بمصر ، لانه يحتاج الى الحفظ فى درجة حرارة "2_" وهذا ليس بالامر الصعب ، ولكن لقاح شركة "فايزر" يحتاج الى درجة حرارة منخفضة جدا لحفظة وهي ليست متوفر بمصر وهي "-70" وبالتالى اللقاح الصيني هو الافضل من جميع نواحي الانتاج بالنسبة لمصر.





وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن اللقاح الصيني يمكن إنتاجة وتصنيعة فى مصر ، لافتة الى ان قانون "عمليات الدم وفصل البلازما " الذى وافقت عليه لجنة الصحة مؤخرا سيساهم فى عمليات انتاج اللقاح حيث أنه أصبح من الممكن تسفير البلازما للخارج لإجراء عمليات الفصل لمشتقاتها ، ونرجعها تاني نحقن بيها ، وبالتالي سيساعد القانون اننا ننتج مصل خاص بينا وستكون التجارب على مصر وبالتالي النتائج ستكون أكثر دقة ، وسيتم إجازاته من الصحة العالمية بعدما يتم إنتاجه ومعالجة عدد كبير من المرضي به .





وأكدت الدكتورة مرفت موسي ، أن اللقاح الصيني يعطي مناعة بنسبة 90% للمرضى من كبار السن والأطقم الطبية ، لافته ان لقاح الصين يعتمد على حقن الخلايا الميتة بالنسبة للفيروس ويقوم الجسم بانتاج أجسام مضادة ضد الفيروس ، لكن لقاح شركة فايزر يعتمد على "RNA" وهو الشريط الوراثي للفيروس كورونا، ويقوم بالتغير فيه بحيث أن الفيروس لا يصيب ولا ينتشر في الخلايا .





وأضافت موسى أن لقاح شركة فايزر يعتمد على تكنولوجيا أكثر تعقيدا ، لكن لقاح الصين مثل لقاح الانفلونزا نقدر على انتاجة ، لافتة ان جميعا اللقاحات لم يتم اجازاتها من منظمة الصحة العالمية لانها تعتمد على تجربتة على عددكبير من المرضي وبالتالى اللقاح الصيني هو الافضل لانه لا يلعب فى الجينات وتغير تركيباتها وهو إمتداد للقاح الانفلونزا فبالتالي به نسبة أمان عالية .





من جانبه قال الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن تصريحات وزارة الصحة أن هناك خط إنتاج جديد لانتاج اللقاح الصيني في مصر يعد خطوة مهمة جدا ، حيث أن العالم كله متعطش للقاحات بوجه عام حيث أنها الأمل لمواجهة كوفيد "19" الذي إجتاح العالم وأثر على الانتاج والاقتصاد العالمي ، لكن مصر واجهت الازمة وأدارتها بشكل جيد أدي لتقليل الخسائر البشرية والإقتصادية بالنسبة لمعظم دول العالم .





وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لصدي البلد أنه فى حالة إستطاعت مصر فعلا الحصول على الموافقة لإنتاج اللقاح هنا بمصر ستكون حققت إنجاز كبير حيث أن لدينا فى مصر القدرة على الإنتاج والتصنيع والتصدير أيضا ، حيث أن مصر من الدول المشهود لها بإلإنتاج الجيد ولها تاريخ كبير فى مجال صناعة الادوية واللقاحات والامصال.





وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان ، أن مصر لديها مصانع كبيرة ولديها القدرة والإمكانيات على التصنيع ، لافتا أن الحصول على الموافقة الصينية لانتاج اللقاح ، لافتا أنه من المتوقع الحصول على الموافقة الصينينة نتيجة لمواقف مصر مع الصين فى بداية أزمتها مع فيروس كورونا حيث أن مصر قدمت المساعدات وستضع الصين فى إعتبارها كل مواقف مصر السابقة معها





وفي السياق ذاته قال النائب عبد الحميد الشيخ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن إعلان وزارة الصحة عن إنتاج مصر للقاح الصيني سيكون بمثابة نقلة مهمة جدا فى مجال انتاج الامصال واللقاحات حيث أن مصر لديها كل الامكانيات لانتاج اللقاح الصيني .





واضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن حصول مصر علي لقاح سينوفارم الصيني لمواجهة فيروس كورونا وقد أثبتت التجارب فاعليته بنسبة 86 % في الوقاية من فيروس كورونا المستجد وبالتالي هذا اللقاح هو إمتداد للقاحات الانفلونزا وليس له أضرار خطيرة وبالتالي حصول مصر على الموافقة لعى إنتاجه محليا سيكون خطوة هامه جدا





واضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان ، أن مصر من الدول التى يكون بها معامل بمواصفات عالمية والدوله مهتمه جدا بالقطاع الصحي ، ومؤخرا قامت لجنة الصحة بمجلس النواب بالموافقة على قانون يعد من أهم القوانين فى المجال التصنيع الدوائي فى مصر وهو مشروع قانون " تنظيم عمليات الدم وتجميع وفصل البلازما " وبالتالي سيتم إنشاء مصانع ومراكز تجميع فى مصر وسيتم إعتمادها من منظمة الصحة العالمية .





وقد أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن هناك خط إنتاج جديدا في فاكسيرا؛ لإنتاج اللقاح الصيني في مصر، كما يتم التفاوض حاليا مع الشركة المنتجة؛ لنقل التصنيع داخل مصر.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي إم سي":" "إذا تمت خطوة التصنيع في مصر داخل معامل فاكسيرا سنكون محطة تصدير للدول الأفريقية بعد الإنتاج داخل مصر".



