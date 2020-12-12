WE تطلق قافلة لدعم أهالي شمال سيناء بالتعاون مع مؤسسة مصر للتنمية والإبداع

قامت الشركة المصرية للاتصالات WE بإطلاق قافلة لدعم أهالي شمال سيناء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة بسبب التداعيات الأمنية والظروف الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر للتنمية والإبداع، وتستهدف القافلة التي انطلقت في الفترة من السابع وحتى التاسع من ديسمبر الجاري أهالي القرى الأكثر فقرًا بالمحافظة، حيث تم توفير المواد الغذائية والبطاطين لنحو 1300 أسرة ببعض قرى مركز بئر العبد شملت قرى المريح، والجناين، وقاطية، وإقطية، والسبيل، وأبو الجلود، والروضة.

وقد شملت القافلة عمل زيارة ميدانية للمدارس الفكرية بالمحافظة والتي تشمل مدرسة الصم والبكم، ومدرسة الإعاقة البصرية، ومدرسة الإعاقة الفكرية، وكذلك متابعة حالات الأطفال من ضعاف السمع الذين أهدتهم المصرية للاتصالات سماعات الأذن الخارجية العام الماضي ضمن مبادرتها في القضاء على قوائم الانتظار لزراعة قوقعة الأذن للأطفال، وقد رافق القافلة فريق عمل المسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات حيث قاموا بمتابعة عملية توزيع المساعدات وفقًا لقواعد بيانات دقيقة وكشوف تم إعدادها مسبقًا

تأتي هذه المبادرة انطلاقا من حرص المصرية للاتصالات على المساهمة في دعم جهود الدولة في تنمية شبه جزيرة سيناء، وإيمانًا منها بأهمية دور المؤسسات والشركات الوطنية في تقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي للمواطنين في أوقات الطوارئ والأزمات،

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات "إن إطلاق هذه القافلة يأتي تأكيدًا على إيمان المصرية للاتصالات الراسخ بدورها المجتمعي كشركة وطنية، وإن استراتيجية المسئولية المجتمعية للشركة ترتكز على عدة محاور من أهمها دعم الفئات الأكثر احتياجا ومساعدتهم على مواجهة أية تداعيات طارئة"

وقد أشاد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء خلال استقباله لفريق عمل المسئولية المجتمعية بالشركة بالجهود التي تبذلها المصرية للاتصالات للوقوف إلى جانب أهالي سيناء، وبخاصة مساهمة الشركة العام الماضي في توفير سماعات الأذن لأطفال شمال سيناء مما كان له طيب الأثر في نفوس الأطفال وذويهم، وهو ما يؤكد أهمية الدور المجتمعي للمؤسسات الوطنية في دعم جهود الدولة في التنمية.