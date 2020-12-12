ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حبيبي يا علولو.. أحمد حلمي يوجه رسالة إلى علي معلول

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:19 م
حلمي ومعلول
حلمي ومعلول
Advertisements
محمد بدران
وجه الفنان أحمد حلمي رسالة لنجم النادي الاهلي علي معلول عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وذلك بعد إشادة التونسي بالنجم، لافتًا إلى أنه لديه القدرة على إضحاكه من بين الفنانين في الوسط الفني.


ونشر احمد حلمي مقطع فيديو من الحلقة وعلق "حبيبي يا علولو.. ربنا يخليك ويارب دايما بتضحك وسعيد، وشكرا للإعلامية الجبارة منى هانم الشاذلي".


وقال "معلول"، خلال برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، للرد على سؤالها «مين نجومك المفضلين؟»: «لا بتفرج على ناس كتير بتفرج على الناس كلها تقريبًا، وأكتر حد بيضحكني أنا أحمد حلمي»، لترد الإعلامية: "أحمد حلمي البديع الفظيع".


يذكر أن أخر ظهور لـ"حلمي" في الأيام الأولى من حفل مهرجان القاهرة السينمائي مع زوجته الفنانة منى زكي وابنته لي لي، وذلك لمساندة «زكي» يوم حصولها على جائزة «فاتن حمامة» للتميز خلال المهرجان.



يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة غدا الأحد المقبل على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.


ويحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة موقفه من اللاعب الجديد الذي سيتم التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قبل إخطار لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بقراره النهائي.


ويفاضل موسيماني بين العديد من السير الذاتية لمهاجمين أجانب تحسبًا لاستمرار فشل التعاقد مع أوجستين سيرينو في ظل رفض صن داونز التخلي عن اللاعب ، كما أنه حال مشاركته مع الفريق الجنوب أفريقي في النسخة الجديدة لدوري الأبطال الأفريقي سيبعده عن الحسابات الحمراء حتى يونيو المقبل.


وبدأت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي في التخطيط لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة من الآن، وهناك جلسات تتم بهدف إنهاء ملف الصفقات مبكرًا خاصة أن هناك اتفاقا بعدم التعاقد إلا مع لاعب واحد أو اثنين على أقصى تقدير مع إعادة قيد محمد محمود ومحمود متولي والذي تم رفع اسمهما من القائمة لعدم اكتمال شفائهما.

وتراهن الإدارة الحمراء علي وعي مسئولي الجبلاية في إمكانية فتح القيد قبل نهاية شهر يناير المقبل حتي يتمكن الفريق الأحمر من تسجيل الصفقة الجديدة التي سيتم التعاقد معها بهدف تجهيزها للمشاركة في مونديال العالم فبراير المقبل، وبعيدا عن ملف صفقات الشتاء والاستعداد للمونديال، وكأس السوبر الأفريقي الذي سيواجه فيه أبناء الرداء الأحمر نهضة بركان المغربي بعد ان نجح الفريقان في حصد لقبي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية علي حساب الزمالك وبيراميدز بالترتيب.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

موسيماني يحسم مهاجم الأهلي الجديد ..ولجنة التخطيط تنتهي من صفقات الشتاء

موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي .. فيديو

صلاح محسن يحتفل بالثلاثية.. "أعظم نادي في الكون"

برنامج ليس رياضيا.. أول ظهور إعلامي لـ موسيماني مدرب الأهلي

شاهد.. وليد صلاح الدين في أحدث ظهور على إنستجرام

شاهد .. شريف عبد الفضيل بصحبة الخطيب ويعقوب السعدي

ترشيحاتنا

"متتهورش".. تصل إلى المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه عقوبات التهديد الإلكتروني

حارس الاتحاد السكندرى يخالف اللوائح أمام بيراميدز .. مستند

قائمة الأحمر ..غيابات مهمة في الأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة

الغيرة وجمالها.. رد فعل هنادي مهني على تصرف لزوجها بمهرجان القاهرة

هدف في وقت قاتل بـ3 نقاط.. ملخص مباراة بيراميدز والاتحاد| فيديو

أندال.. ريهام سعيد تثير الجدل بماكياج مخيف.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج رمل الكلى

دراسة حديثة.. الجينات مفتاح لعلاج محتمل ضد فيروس كورونا

دراسة.. غالبية النساء الحوامل لا تظهر عليهن أعراض الإصابة بـ كورونا