اللواء نصر سالم يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للكلية الحربية .. فيديو

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن زيارات الرئيس السيسي المتكررة لأكثر من مكان في مثل هذا التوقيت، يُعطي المثل والقدوة لأي قائد وأي مدير يقوم بإدارة أي مؤسسة أو مشروع .

أشار " نصر سالم " في مداخلة هاتفية مع برنامج " أحداث اليوم " المُذاع على فضائية " إكسترا "، إلى أن الزيارة جاءت في إطار حرص الرئيس على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكلية الحربية، حيث تفقد مراحل الإعداد البدني والمهارى المختلفة لطلبة الكلية، بما فيها تدريبات ركوب الخيل، كما شارك الطلبة في بعض الأنشطة الصباحية، وتناول وجبة الإفطار معهم.

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، أن لا شك أن هذه الزيارة الصباحية لشباب الكلية الحربية اليوم ، عمل على رفع الروح المعنوية لهؤلاء الطلبة ، معقبًا : " الكلية الحربية هي مصنع الرجال " .

وأشار " سالم " ، إلى ما يبذله رجال القوات المسلحة المصرية البواسل من تضحيات في سبيل حماية الوطن، مؤكدًا تقدير الشعب المصري لهذه الجهود الصادقة التي تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والوقوف في وجه أي محاولة للنيل منه .

وأضاف ، أنه دار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة الجدد، حيث أشار الرئيس إلى نتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى فرنسا وما عكسته من تفاهم وتنسيق مشترك من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، فضلًا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والثقافي، موضحًا الثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية والتعمير بعيدًا عن الاستقطاب والمحاور.

ونوه ، إلى كلمة الرئيس الذي ألقاها خلال الزيارة هنأ فيها الطلبة الجدد على النجاح في الالتحاق بالكلية الحربية، مؤكدًا متابعته لجميع إجراءات واختبارات الالتحاق بالكلية الحربية، وحرصه على التواصل مع الطلبة الجدد عن قرب ، في بداية مشوارهم الدراسي بالكلية.

وأشاد بما لمسه خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية وجهدهم للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية، مطالبًا إياهم بالاستمرار في هذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والاجتهاد والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجًا وقدوةً لغيرهم من الشباب.