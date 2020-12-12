شاهد.. أسرة مدرب حراس الأهلي في التدريبات بـ التتش

شارك ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".









وظهر ميشيل يانكون بصحبة زوجته وابنتهما علي أرضية استاد مختار التتش في احدث ظهور لأسرته وعلق قائلًا "العائلة" نالت إعجاب الجمهور.





وكشف مدرب حراس مرمى الأهلي، ميشيل يانكون، عن سبب تطور مستوى الحارس محمد الشناوي في التصدي لركلات الجزاء.









وقال يانكون، في تصريحات عبر برنامج «جمهور الثالثة» على قناة «أون تايم سبورتس 2»: «محمد الشناوي من أفضل الحراس الذين تعاملت معهم فهو مميز في التدريبات، وفي المباريات الرسمية والقوية نجد أنه من الحراس الذي يعتمد عليهم، ومن الصعب تبديله في أي مباراة».





وواصل: «هناك أيضًا حراس مميزون مثل علي لطفي الذي يتطور، ومصطفى شوبير حارس مرمى ذكي، وعلاء حمزة حارس ناشئ يبلغ 19 عامًا ويظهر بشكل رائع».





يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة غدا الأحد المقبل على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.





ويحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة موقفه من اللاعب الجديد الذي سيتم التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قبل إخطار لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بقراره النهائي.





ويفاضل موسيماني بين العديد من السير الذاتية لمهاجمين أجانب تحسبًا لاستمرار فشل التعاقد مع أوجستين سيرينو في ظل رفض صن داونز التخلي عن اللاعب ، كما أنه حال مشاركته مع الفريق الجنوب أفريقي في النسخة الجديدة لدوري الأبطال الأفريقي سيبعده عن الحسابات الحمراء حتى يونيو المقبل.





وبدأت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي في التخطيط لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة من الآن، وهناك جلسات تتم بهدف إنهاء ملف الصفقات مبكرًا خاصة أن هناك اتفاقا بعدم التعاقد إلا مع لاعب واحد أو اثنين على أقصى تقدير مع إعادة قيد محمد محمود ومحمود متولي والذي تم رفع اسمهما من القائمة لعدم اكتمال شفائهما.





وتراهن الإدارة الحمراء علي وعي مسئولي الجبلاية في إمكانية فتح القيد قبل نهاية شهر يناير المقبل حتي يتمكن الفريق الأحمر من تسجيل الصفقة الجديدة التي سيتم التعاقد معها بهدف تجهيزها للمشاركة في مونديال العالم فبراير المقبل، وبعيدا عن ملف صفقات الشتاء والاستعداد للمونديال، وكأس السوبر الأفريقي الذي سيواجه فيه أبناء الرداء الأحمر نهضة بركان المغربي بعد ان نجح الفريقان في حصد لقبي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية علي حساب الزمالك وبيراميدز بالترتيب.











