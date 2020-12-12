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دخلنا الموجة الثانية من 3 أسابيع.. تاج الدين يكشف تفاصيل البروتوكول المُحدث لعلاج كورونا ..فيديو

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:40 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للصحة
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ندى رأفت

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية ، إن مصر تعرضت للموجة الثانية من فيروس كورونا بالفعل منذ 3 أسابيع ، مشيرًا إلى أن هناك بعض المناطق لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الموجة .


وأضاف " محمد عوض تاج الدين "  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية " رانيا هاشم " في برنامج " أحداث اليوم " المُذاع على فضائية " إكسترا " ، أن لا يوجد تغيير في البروتوكول ، ولكن ما حدث هو تطور سريع للبروتوكول يحدث مع التجارب الإكلينيكية ، ووجود أدوية جديدة .


وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية ، أن يتم التعامل مع جميع الحالات المصابة ، سواء أن ظهر عليها الأعراض أم لا ، مشيرًا إلى أن هناك حالات تظهر عليها الأعراض بطريقة شديدة ، لذلك تحتاج إلى العناية المركزة ، وأجهزة التنفس الصناعي .


واكد " عوض تاج الدين " ، أن ما يحدث للبروتوكول هو تحديث لمزيد من الأداء ، والعلاج لهذه الحالات ، مضيفًا أننا نمتلك خبرة كبيرة للغاية ومتميزة في التعامل مع حالات كورونا بكافة أعراضها ، بالإضافة إلى وجود 77 مستشفى حميات وأمراض صدرية في مصر .


وأوضح ، أنه تم إضافة جزء من الأدوية والتعريفات المتعلقة بالأعراض التى تصيب الجهاز الهضمى كما تم إضافة متلازمة ما بعد كورونا وهى أحد المشاكل التى يتعرض لها المصاب بعد التعافى حيث يتعرض لبعض المشاكل الصحية والبرتوكول يضمن تشخيص هذه الاعراض وعلاجها ، مشيرا إلى أنههم فى تلازمة ما بعد كورونا يعانى المريض من تسارع فى التنفس وبعض الأعراض النفسية مثل الاكتئاب والعزلة النفسية وبعض المشاكل التى تليف الرئة.


وأكمل ،أن هناك بعض الأدوية تم حذفها من البروتوكول الجديد مثل الريبافيرين والأنترفيرون التاميفلو ، لأن أعراضها الجانبية أدت إلى مضاعفات صحية للمريض الذى كان يحصل عليهم فى البروتوكولات القديمة ، كما تم إضافة بعض الأدوية لعلاج الحالات البسيطة وهما عقاران الريمسفير واللبيدفير كما تم منع إعطاء الهيدروكسى كلوروكين فى الحالات الشديدة.

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