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أخبار العالم

ولي عهد أبوظبي يحضر حفل تخرج نجله من كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية.. صور

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:44 م
ولي عهد أبوظبي يحضر
ولي عهد أبوظبي يحضر حفل تخرج نجله من كلية ساندهيرست
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أحمد محرم
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أمس، حفل تخريج نجله الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمواطنين، من كلية ساندهيرست الملكية العسكرية في المملكة المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".

وضمت الدفعة الـ201 الخريجين من دولة الإمارات، الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، الذي نال ميدالية «هودسن هورس»، والشيخ خالد بن سلطان آل نهيان، والشيخ نهيان بن طحنون بن سعيد آل نهيان، ومبارك حميد مطر الدرعي، وحميد مبارك حمد الجنيبي، وأحمد يوسف الحمادي.

وقام بتخريج الدفعة قائد القيادة الاستراتيجية في المملكة المتحدة الجنرال السير باتريك ساندرز، نيابة عن الملكة إليزابيث الثانية، حيث تضمنت مراسم الحفل استعراضًا بالمسير البطيء والعادي للخريجين، وتسليم علم الفصيل الملكي، الذي يمنح للفصيل الأفضل في الفوج المتخرج، إضافة إلى معزوفات موسيقية عسكرية من التراث البريطاني والعالمي، ثم تسليم الشهادات والدروع والجوائز للمتفوقين، وأخذ الصور التذكارية على مدرجات الكلية مع الخريجين وأعضاء تدريس الأكاديمية والمدربين.

والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالخريجين من أبناء الإمارات، وتبادل معهم الأحاديث الودية، وهنأهم بهذه المناسبة، وهنأ ذويهم، وبارك لهم تخرج أبنائهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المقبلة.

وطالب ولي عهد أبوظبي الخريجين بالسعي والاجتهاد والمثابرة في طلب العلم وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.

كما قدم الشكر والتقدير للجهود التي بذلها أعضاء وأسرة الأكاديمية العسكرية ومدربوها لتخريج هذه الكوكبة من الشباب من مختلف دول العالم.
ولي عهد أبوظبي يحضر حفل تخرج نجله من كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية.. صور
ولي عهد أبوظبي يحضر حفل تخرج نجله من كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية.. صور
ولي عهد أبوظبي يحضر حفل تخرج نجله من كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية.. صور
ولي عهد أبوظبي يحضر حفل تخرج نجله من كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية.. صور
ولي عهد أبوظبي يحضر حفل تخرج نجله من كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية.. صور
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