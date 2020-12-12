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أخبار العالم

مصدر: الكويت تستأنف الرحلات الجوية إلى مصر باتجاه واحد

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:45 م
الكويت تستأنف الرحلات
الكويت تستأنف الرحلات الجوية إلى مصر في اتجاه واحد
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قسم الخارجي
ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصدر مسؤول، أن سلطات الطيران المدني في الكويت أبلغت شركة مصر للطيران، بالموافقة على طلب فتح المجال الجوي أمام شركة مصر للطيران، لنقل الركاب بشكل مباشر في الاتجاه الواحد من الكويت إلى مصر.

وقال المصدر إن شركة مصر للطيران تقدمت في وقت سابق بطلب إلى سلطات الطيران المدني الكويتي تطلب فيه إمكانية إعادة فتح الأجواء من الكويت إلى مصر في اتجاه واحد.

وأوضح المصدر أن سلطات الطيران المدني بالكويت وافقت على الطلب الخميس الماضي. مضيفا أن الشركة حاليًا  بصدد إجراء المفاوضات مع سلطات الطيران المدني المصري لأخذ الموافقات بشكل رسمي.

وأشار  إلى أن سلطات الطيران المدني الكويتي اقترحت تحديد «كوتا» لمغادرة الركاب من الكويت إلى مصر بحدود 600 راكب يوميًا، منها 300 راكب للناقلات المصرية و300 راكب للناقلات الوطنية.

 وأضاف أن شركة مصر للطيران هي الوحيدة التي تقدمت بطلب إلى سلطات الطيران المدني لفتح المجال الجوي، موضحا أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق في بيان سابق بالسماح بتسيير رحلات جوية لكل شركات الطيران، لسفر الراغبين من المقيمين في البلاد إلى أوطانهم. 

وأكد أنه بعد حصول الشركة على الموافقات الرسمية من جانب سلطات الطيران المدني المصري، سيتم التنسيق مجددًا مع الشركة لتدخل المقترحات حيز التنفيذ.
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