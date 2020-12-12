التخطيط: 174.4 مليون جنيه لاستكمال وتطوير مجمع الإسماعيلية الطبي

واشارت الوزارة الي تخصيص 329.7 مليون جنيه لتطوير خدمات الرعاية الصحية بمحافظة الاسماعيلية، منها 174.4 مليون جنيه لاستكمال وتطوير مجمع الاسماعيلية الطبي، و39.2 مليون جنيه لتطوير الدور الارضي والثاني والعناية الوسيطة بابور الاول والثالث بمستشفي الاسماعيليةالعام، 26.2 مليون جنيه لتطوير جزئي لمستشفي ابو صوير، و21.8 مليون جنيه لتطوير شامل لمبني مستشفي التل الكبير المركزي، و21.8 تطوير جزئي لمستشفي فايد.





وقالت الوزارة ان عدد المستشفيات الحكومية بمحافظة الاسماعيلية ١٦ مستشفي، وعدد الاسر بها 1383 سريرا، وعدد مراكز الاسعاف 38 مركزا ويعتبر ٢.٦ ٪؜ من اجمالي الجمهورية، ومتوسط المستفيدين من خدمات مراكز الاسعاف 35 الف مواطن.



