استايل مميز.. أجرأ إطلالات دينا الشربيني.. شاهد

تصدرت الفنانة

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وتتميز الفنانة دينا الشربيني بذوقها وأناقتها وتبعد عن المبالغة وهو ما يميزها عن غيرها فهى تميل إلى البساطة فى الإطلالات الأكثر جرأة.

وننشر لكم مجموعة من الصور الفنانة دينا الشربيني.

من جانب آخر علم "صدى البلد" من مصدر مقرب من الثنائي الفني الشهير أنه لم يحدث بينهما انفصال مثلما تردد، لافتا إلى أن الأمر اقتصر على ترك دينا الشربيني لمنزل الهضبة لبضعة أيام، ما يبرر غياب أي صورة تجمعهما منذ آخر ظهور لهما في مهرجان الجونة السينمائي منذ قرابة شهر.









وأضاف المصدر أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يطلقا ومازالا زوجين حتى الآن.





وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابه بموقع "إنستجرام"، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما وآخره فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم "إنستجرام"، وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية "ناي".





وكان أحدث ظهور للثنائي سويا في حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي التي انتهت فعالياته الشهر الماضي.





من ناحية أخرى، طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل"، وذلك عبر تطبيق "أنغامي" وهي من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.





وكان عمرو دياب طرح منذ فترة أغنيته الجديدة "أهي أهي"، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".





يذكر أن أحدث أعمال دينا الشربيني مسلسل "لعبة النسيان"، والذى عرض في رمضان الماضي 2020 وشارك في بطولته مصطفى فهمى.