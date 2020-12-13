تمريض القاهرة توجه تحذيرا للطلاب بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت كلية التمريض بجامعة القاهرة، اليوم، عن عدم السماح لأى طالب من جميع الفرق الدخول لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ إلا بعد سداد الرسوم الدراسية وتسليم الإيصال ( اصل + صورة ) لشئون الطلاب.





كما نوهت كليه الآداب على جميع طلاب الفرقة الرابعة التوجه لشئون الطلاب لاستيفاء استمارة (١٠٤ ) و تقديم عدد ٢ صوره شخصية، إضافة الى صورة بطاقة شخصية ودمغة فئة واحد جنيه.





وساهمت كلية التمريض بجامعة القاهرة في القافلة الطبية الشاملة لحلايب وشلاتين ، التي جرى تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية في أنشطة القافلة .





وشارك من الكلية الدكتورة فاطمة عابد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والقائم بتسيير أعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، كما شاركت في القافلة الدكتورة مروة عبد الكريم الأستاذ المساعد بقسم تمريض الاطفال والدكتورة ولاء محمود المدرس المساعد بقسم تمريض صحة الام وحديثي الولادة والدكتور محمد الدفراوي المدرس المساعد بقسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ .



