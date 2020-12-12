مشهد مؤثر لحصان هزيل يقترب من الموت بعد تخلي أصحابه عنه.. فيديو

منعت امرأتان من اقتناء الخيول لمدة عقد؛ بعد أن وجد لديهما حصان جائع للغاية؛ لدرجة أنه كان يأكل عمودًا خشبيًا.





وتوضح لقطات مروعة، حصان سباق سابق هزيل ، يبلغ من العمر 15 عامًا، يدعى ماجيك، وهو يمضغ عمودا من الخشب، وتبين أنه يعاني من نقص شديد في الوزن.





وحين عثر رجال الإنقاذ على الحصان الهزيل، وجدوا وزنه يقل عن 100 كيلو وحالته الصحية في غاية الضعف والبؤس .





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، منعت المرأتان ، نيبيلا ستيفنز ، 25 عامًا ، وجيما ستيفنز ، 36 عامًا ، من امتلاك خيول لمدة 10 سنوات، وتم تغريمهما بـ 660 جنيهًا إسترلينيًا لكل منهما، بالإضافة إلى تكاليف المحكمة البالغة 425 جنيهًا إسترلينيًا.







