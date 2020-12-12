ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ هضم وكبد يكشف موعد حصول لقاحات كورونا على الموافقات النهائية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:54 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، إن من المفترض لخروج التطعيمات للمواطنين ضد أي فيروس يكون بعد 73 شهرا، ولكن نظرا لوجود جائحة فيروس كورونا المستجد؛ تم تقليص هذه المدة في 9 أشهر فقط وتم ظره اللقاحات.

وأضاف «عمر» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن مراحل تجارب تم اختصارها في الوقت وتم دمج المرحلتين الثانية والثالثة، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة علي هذه اللقاحات كموافقة طوارئ فقط ولم تأخذ الموافقة النهائية وجميع اللقاحات التي في المرحلة الثالثة اخذت موافقة استثنائية وليست نهائية.

وتابع أستاذ الجهاز الهضمي والكبد أن الاصدار النهائي لاي لقاح لفيروس كورونا سيكون بعد متابعات كثيرة، موضحا أن التطعيم ضد أي فيروسات شئ هام جدا ولكن الأهم هو نوع اللقاح وميعاد أخذه ودرجة أمانه.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن وزارة الصحة والسكان يوجد بها لجنة تسمي لجنة اللقاحات أو التطعيمات وتحتوي علي مجموعة من الخبراء والعلماء هم المسؤولون عن إقرار اللقاحات في مصر.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون إي، ان مصر تدرس كل لقاحات فيروس كورونا الموجودة في السوق لاختيار الأفضل منها للمواطن المصري وهناك متابعة دقيقة جدا علي مستوى العالم لكل اللقاحات الجديدة لفيروس كورونا.

وأكمل تاج الدين : "لا يوجد لقاح يدخل إلى مصر إلا بعد دراسته جيدًا ويتم رصد الايجازة الخاصة به من كافة المؤسسات العلمية العالمية والوزارة تتابع عن كثب دائمًا هذه الأمور وأنواع اللقاحات من حيث مدى الأمان على الاجلين القصير والطويل ومدة الحماية".

ونوه تاج الدين، إلي أن هناك جهات متخصصة دولية تقوم علي دراسة الاثار الجانبية لكل لقاحات فيروس كورونا الجديدة ونقوم بدراسة كل اللقاحات الجديدة المطروحة عالميا لعلاج فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نسبة الإصابة بكورونا قد ترتفع في الشتاء| مستشار الرئيس: مصر تضمن حصتها من اللقاح.. فيديو

عوض تاج الدين : كورونا وباء عالمي والإصابات المُعلنة ليست حقيقيًة من الشق الفني ..فيديو

أستاذ أمراض الجهاز الهضمي: اختفاء كورونا يتطلب تطعيم 70% من سكان الكرة الأرضية.. فيديو

عوض تاج الدين: مصر تعاقدت على 20 مليون جرعة كحد أدنى من لقاح كورونا الجديد.. فيديو

اللقاح لا يمنع الإصابة بكورونا.. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة بشأن موجة كورونا الثانية

هل فيروس كورونا الموجود في مصر مختلف عن العالم؟ .. مستشار الرئيس يجيب

ترشيحاتنا

الري: مصر مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة

حارس الاتحاد السكندرى يخالف اللوائح أمام بيراميدز .. مستند

أول تعليق من حسام حسن بعد خطف الـ3 نقاط من بيراميدز

إصابة نائبيّ رئيس محكمة النقض ووكيل تفتيش قضائي في حادث سير ببني سويف

شاهد| غضب وانفعال شيكابالا عقب تبديله فى مباراة الزمالك والمقاولون العرب

بفستان أسود.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بمكياج ساحر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول 3 وجبات مؤشر للإصابة بمرض السكري

العقرب كسلان والميزان بينام بدري.. عادة مواليد كل الأبراج عند النوم

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش.. شاهد