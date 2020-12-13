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سيارات

سبب عدم تغير لون زيت السيارة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:33 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أغلب قائدي السيارات يجدون زيت الموتور رغم مرور وقت على تغييره، أن لونه مازال فاتحا، وقد يعتبر البعض هذا مؤشر جيد على صحة الموتور لكن العكس هو الصحيح.

وأكد الخبراء في مجال السيارات إن الطبيعي في زيت السيارة أن يتحول بعد فترة من الأصفر الفاتح إلى الداكن ثم إلى الأخضر الداكن.

وأوضح الخبراء أن أهم وظائف الزيت هو تنظيف الموتور ، وتشتيت الرواسب بعيدا عن التروس، وبالتالي فإن تغير لون الزيت  يدل على قيامه بعمله بشرط أن يكون في المدد الطبيعية المنصوص عليها بالكتالوج أو في فترات قريبة .

ويفاجأ البعض عند موعد تغيير الزيت أن لونه يصبح أسود، ويعتقدون أن المحرك قد أصابه التلف، لكن هذا اعتقاد خاطيء، حيث يعمل الزيت في المحرك تحت ظروف قاسية من درجات الحرارة العالية جدًا داخل المحرك مع الاحتكاك المستمر لأجزائه الداخلية، وهي التي تحول الزيت مع مرور الوقت إلى اللون الأسود.

والبعض الآخر يقول أنه توجد زيوت تستمر في لونها الطبيعي حتى بعد استهلاك 5000 كلم سير، لكن أجاب الخبراء على هذا بأن هذا الزيت لم يتعرض لضغوط كبيرة مثل الزيت الآخر، مثل عدم السفر به لمسافات طويلة “حيث كانت الطرقات مستقيمة ومسطحة والقيادة على فترات بسيطة” أو وجود السيارة في أجواء ليست شديدة الحرارة.

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