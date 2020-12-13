حسن شرارة: بيتهوفن أعظم عازف في التاريخ

قال الموسيقار الدكتور حسن شرارة، إن الموسيقى الغربية أضافت له الكثير بجانب موهبته المتميزة في الموسيقى العربية، موضحا أنه تعلم الموسيقى الغربية بعد تشكيله العديد من الفرق الشرقية والعمل مع كبار الفنانين المصريين والعرب.





وأضاف "شراراة" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "تن"، أن الموسيقار العالمي بيتهوفن أفضل عازف في التاريخ، لافتا إلى أن العالم يحتفل في تلك الأيام بمرور ٢٥٠ عاما على ميلاد بيتهوفن باعتباره أعظم موسيقار في التاريخ.





وتابع أنه منذ مولده وله جينات موسيقية حيث أن والده كان الموسيقار عطية شرارة، قائد أوركسترا الاذاعة ورئيس لفرقة موسيقية خاصة ومؤلف موسيقى، وملحن.





وأشار إلى أنه رغم مرور كل تلك السنوات وكل ما قدمه من أعمال موسيقية، إلا أنه لا زال حتى اليوم يتدرب يوميا على الموسيقى لزيادة موهبته ومهاراته، لافتا إلى ان التحاقه بكونسرفتوار موسكو كان حلما من شدة تعلقه بتشايكوفسكى و الذى كان سببا فى ارتباطه بألة الفيولينة.



