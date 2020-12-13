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أخبار العالم

أول رد من فرنسا على إعلان بريطانيا نشر سفن حربية في مياهها

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
علقت فرنسا اليوم الأحد، على إعلان بريطانيا استعدادها لنشر سفن تابعة للبحرية الملكية لحماية مناطق الصيد البحري البريطانية، حال فشل التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وبحسب "رويترز"، تجاهلت فرنسا خطط بريطانيا لنشر سفن حربية لحماية حقوقها في الصيد في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

قال مسؤول في قصر الإليزيه: "حافظ على هدوئك واستمر في العمل"، مستعينًا بشعار بريطاني في زمن الحرب ردًا على قرار لندن تخصيص أربع سفن دورية تابعة للبحرية الملكية إذا انتهت فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أنه تم وضع 4 سفن بطول 80 مترا في حالة تأهب لمنع سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من دخول المياه البريطانية حال عدم التوصل الى اتفاق جديد حول حقوق الصيد.

وقالت الوزارة إن السفن الحربية في وضع استعدادي وأنها قامت "بتخطيط مكثف واستعدادات لضمان أن الدفاع سيكون جاهزا لمختلف السيناريوهات عند انتهاء الفترة الانتقالية".

وتعد حقوق الصيد إحدى نقاط الخلاف الرئيسية التي أدت لتعثر المفاوضات التجارية والتوصل لاتفاق حول انفصال بريطانيا عن التكتل الأوروبي.

وبحسب الوزارة البريطانية، تشمل الاستعدادات تجهيز دفعة احتياطية من 14 ألف فرد لضمان أقصى درجات الاستعداد لدعم الإدارات والسلطات الحكومية الأخرى خلال فترة الشتاء، بما في ذلك الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفيروس كورونا والظواهر الجوية القاسية المحتملة.
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