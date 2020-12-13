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رياضة

بعد تخطي بيراميدز .. حسام حسن يمنح لاعبي الاتحاد راحة من تدريبات اليوم

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:28 ص
حسام حسن
حسام حسن
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حسام الحارتي
قرر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري منح لاعيبه راحة من تدريبات اليوم بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد،  في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وطالب العميد اللاعبين بعدم المبالغة في الفرحة، مؤكدا أنه ينتظر الكثير في اللقاءات القادمة من أجل إسعاد جماهير الثغر والاستعداد الجيد لمواجهة سموحة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على منافسه، بيراميدز، بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وحصد حسام حسن أول 3 نقاط في بطولة الدوري المصري، عقب مجهود مثمر خلال الفترة الماضية، بعد التعاقد مع 9 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية .

ووجه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري التهنئة للاعبين والجهاز الفني للفريق ، عقب تحقيق الفوز في أولي جولات الدوري المصري والظهور بمستوي جيد .

وطالب محمد مصيلحي لاعبي الفريق بالظهور بالمستوي المميز خلال الفترة القادمة من أجل إسعاد جماهير الثغر .

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري  تدريباته اليومية غدا استعداد لمواجهة سموحة في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري .

وانتهت أحداث المباراة التي تقام بين فريقي بيراميدز والاتحاد السكندري بفوز سيد البلد بهدفين مقابل هدف واحد.
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