قصة السيارة التى انقلب بها أحمد حلمي لينقذ إبراهيم نصر.. فيديو وصور

مقلبًا كوميديًا فى ابن اخته مجدي مكاوي، وهو النجم أحمد حلمي كعادته معه ضمن الأحداث، وكثيرًا ما كان ينخدع حلمي حتى جاءت الصدمة بتحول المقلب لحقيقة. "يوم ميلادى يوم مش عادي يوم لما ماما ندهت دادي.. وقالت له أنا بولد يا عبد الهادي"، يتذكر الكثيرون هذه الكلمات التى نفذ بها الفنان الراحل إبراهيم نصر "الخال عزمي" فى فيلم " اكس لارج"،









حينما عاد للمنزل ليجد رسالة مسجلة من خاله بأنه فى اللحظات الأخيرة وسيفارق الحياة، هنا قرر "مجدي مكاوى" الانطلاق بسيارته بأقصى سرعة من أجل إنقاذ "الخال عزمي"، فكان نصيبه حادث أليم انقلب فيه بالسيارة على الطريق، حيث وصل بينما كان خاله فى النزع الخير، فى واحد من أقوى المشاهد ضمن أحداث الفيلم الكوميدي، ومن هنا كانت بداية التحول فى قصة بطل الفيلم صاحب الوزن الزائد.

















وللعلم فالسيارة التى انقلب بها الفنان أحمد حلمي كانت من نوع FIAT UNO، التى شاركته فى عدة مشاهد كوميدية، أبرزها حين استقبل حبيبته دينا "دنيا سمير غانم"، وتنفيذ العديد من المهام الخاصة بها رغبة للتعبير عن حبه وإعجابه الشديد بها، لتتألق الأيقونة الصغيرة UNO وتقاسم نجوم العمل في دور البطولة.











بدأت قصة هذه السيارة عندما أنتجتها الشركة الإيطالية فى الفترة من 1983 حتى 1997، وأحدثت في هذا الوقت ثورة نوعية لما تضمنته من مفهوم فريد للسيارة الصغيرة والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، فتم طرح نوعين من التصميمات الهيكلية الأول يعتمد على أبواب ثنائية، والآخر مكون من أربعة أبواب.









ترتكز FIAT UNO على عجلات بلغ قياسها 13 بوصة، بينما حصلت على مصابيح خلفية وأمامية مربعة الشكل تتوسطها شبكات من 9 مقاطع عرضية، إلى جانب فتحات التهوية الواقعة أعلى غطاء المحرك، كما ضمت مرايات جانبية مستطيلة، وغمازات للإشارة على جانبي السيارة.









زودت السيارة بعدة محركات مختلفة، ولكن الموديل الأشهر استمد قوته من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1000 و1100 سي سي، ويمكنه إنتاج قوة قدرها 45 حصانا، وعزم دوران بلغ 74 نيوتن/متر مع سرعة قصوى 145 كم/ساعة، متصل بناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات.









ويمكن لـ FIAT UNO أن تتسارع من نقطة البداية 0 لتصل إلى سرعة 100 كم خلال فترة زمنية قدرها 17.7 ثانية، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.9 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كم.







