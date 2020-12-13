ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أمير مرتضى منصو يوجه رسالة خاصة للاعبي وجماهير الزمالك

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:18 ص
أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور
Advertisements
إسراء أشرف
وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، رسالة إلى لاعبي وجماهير القلعة البيضاء، عقب الفوز على المقاولون العرب في إنطلاقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-0، بالمباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، باستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري.

وكنب أمير عبر حسابه بموقع "تويتر": "الحمد لله مكسب مهم جدًا في ظروف صعبة شكرًا للاعيبة الرجالة عالروح والاداء والتركيز .. واستمروا".

وتابع: "شكرًا جمهور الزمالك العظيم انتم فعلًاً ظَهر وسند والتعب اللي تعبته لم يضيع عالفاضي.. شكرًا على كل ما الدعم والحب والاحترام و الوعي ..الثقة والمسئولية اللي وضعتوها فيا تخليني هفضل تحت امركم و اخدمكم لحد اخر ثانية في عمري".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إن شاء الله نرد لكم المعاملة دي في مصر.. أمير مرتضى يوجه رسالة لـ فِرَق المغرب

أمير مرتضى يعلن استقالته من الزمالك ويوجه آخر رسالة لوالده وجماهير النادي

شكرا على كل حاجه عملتها.. طارق حامد يوجه رسالة لـ أمير مرتضى منصور بعد استقالته من الزمالك

ماذا قال شيكابالا لـ أمير مرتضي منصور بعد رحيله عن الزمالك.. فيديو

العسيلي يشكر أمير مرتضى منصور بعد استقالته من الزمالك

موجز السوشيال ميديا.. نبيل الحلفاوي يقترح مبادرة لإنهاء التعصب بين الجماهير.. وطارق حامد يوجه رسالة لـ أمير مرتضى منصور

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم 13-12-2020

شائعة وفاة فيفي عبده تجتاح السوشيال ميديا.. والفنانة ترد

كراكون في الشارع.. رحالة مصري يروي تجربته بالعيش داخل كرفان مع زوجته

اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي ترامب بالقنابل أمام البيت الأبيض.. فيديو

اليونان تلقي القبض على جاسوسين يعملان لصالح تركيا

إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلي ومصر المقاصة

Advertisements

أفشة يثير أزمة في مباراة الزمالك والمقاولون العرب.. تفاصيل

سأترك عملي| مدحت العدل: أتشرف بانضمام أحمد وأمير مرتضى في قائمتي الانتخابية لـ الزمالك

أمير مرتضى منصو يوجه رسالة خاصة للاعبي وجماهير الزمالك

أزمة الصورة.. فرج عامر: ميدو باس دماغ محمود الخطيب وحسن حمدي

رئيس الاتحاد السكندري: إبراهيم حسن في العناية المركزة وحالته مستقرة الآن

جماهير الزمالك تكرم أمير مرتضى في الإمارات

هشام يكن عن تعيين فاروق جعفر لرئاسة لجنة كرة الزمالك: ليس له أي رؤية فنية واختيار غير موفق

أهلي ولا زمالك.. مصطفى مراد فهمي يحسم الجدل حول لقب نادي القرن

مصور مباراة بيراميدز والاتحاد: عمار حمدي تعمد إعادة إشارة الفلوس لـ رمضان وإكرامي

"لو فيه خير مكنش الأهلي استغنى عنه".. عصام مرعي: أحمد الشيخ غير مؤهل للعب في الزمالك وشيكابالا أحسن منه

مبخافش غير من اللى خلقني| تفاصيل خناقة عماد النحاس مع حكم مباراة الزمالك

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف مسكون.. عروس تمر بأحداث مرعبة قبل زواجها | صور

لصوص ولكن.. أغرب جريمة سرقة لسيارة مرسيدس| صور

أيقونة فولكس فاجن الشهيرة .. تتحول لتحفة فنية رائعة | صور