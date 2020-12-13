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أخبار العالم

قفزة جديدة.. ألمانيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:37 ص
ألمانيا تسجل أكثر
ألمانيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة نوع
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واصلت ألمانيا، اليوم، الأحد، تسجيل ارتفاعات كبيرة في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، الأحد، أنه تم تسجيل 20200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية انخفاضا عن 28438 حالة تم تسجيلها أمس.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد منذ تفشي الفيروس إلى مليون و320716 حالة.

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 21787 بعد تسجيل 321 حالة وفاة جديدة.

وكان رئيس معهد روبرت-كوخ للرقابة الصحية قد حذر، في وقت سابق، من أن ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في ألمانيا "مقلق".

وقال لوثار فيلر "إن الوضع ما زال مقلقا جدا وتفاقم منذ الأسبوع الماضي" وسجلت ألمانيا التي عبرت سلطاتها عن القلق لوتيرة تفشي الوباء، زيادة الخميس بحالات كوفيد-19 تبلغ 23679 و440 وفاة خلال 24 ساعة.

وسجلت أكبر حصيلة وفيات في يوم واحد الأربعاء وبلغت 590 ، وحذر فيلر من أنه ينبغي "النظر" في المزيد من الإجراءات التقييدية، مشددا على أنه "إذا لم تنجح (الإجراءات الحالية) فأنا لا أرى إمكانيات أخرى"، بينما تم إغلاق المطاعم والحانات والمؤسسات الثقافية والأماكن الرياضية منذ الأول من نوفمبر.

وبدورها، ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جموع شعبها والمقيمين في ألمانيا ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم الاقتراب من الأقارب الأكبر سنًا، حيث أنهم من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، خاصة في أوقات عيد الميلاد.
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