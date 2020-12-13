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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ سامح حسين على إنستجرام

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:35 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان سامح حسين صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وعلق سامح حسين قائلا " مساء الابتسامه والتفاؤل ".


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يذكر أن أحدث أعمال الفنان سامح حسين السينمائية كانت في فيلم "عيش حياتك"، الذى تم عرضه في فبراير من العام الماضي، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وتتسم حياته بالروتينية الشديدة، ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها، يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه، لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه، تأليف وسام حامد، إخراج تامر بسيوني، وشارك سامح في البطولة: ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي.


ويشارك سامح حسين في تقديم برنامج راجل و2 ستات هو برنامج كوميدي مع الفنانة هيدي كرم وشيريهان أبو الحسن ونهال عنبر التى انضمت للبرنامج مؤخرًا والبرنامج يتم عرضه على شاشة ON


الجدير بالذكر أن أحدث الأعمال الدرامية للفنان سامح حسين، هو مسلسل "سرايا حمدين"، ويتشارك من خلاله البطولة مع نيرمين ماهر، وراندا البحيري، ومحمد ثروت، وإيناس مكي، وأحمد حلاوة، وإيمان السيد، وعماد رشاد، ومصطفى أبو سريع، وعلاء مرسي، وجيهان خليل، وياسر الطوبجي، وأحمد التهامي، وندى عادل، وكارولين عزمي، وإبرام سمير

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