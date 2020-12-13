رئيس جامعة أسوان يشيد بورشة العمل التي نظمتها هيئة فولبرايت بالغردقة



شارك الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان فى ورشة العمل السنوية التى نظمتها هيئة فولبرايت للقيادات الجامعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث التي أقيمت بمدينة الغردقة بمشاركة ١٢ رئيس جامعة و١٢ نائب رئيس جامعة ورئيس أكاديمية البحث العلمى بحضور الدكتور براين دارمودى الرئيس التنفيذى لإتحاد المدن البحثية للجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء مكتب هيئة فولبرايت.







وقال الدكتور أحمد غلاب أن ورشة العمل ضمت العديد من قيادات التعليم العالى فى مصر وتناولت مناقشة أنظمة التعليم الجامعى ونظام التعليم الإلكترونى ووسائله الحديثة في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد وكيفية التغلب علي المعوقات التى تواجه تطبيقه وأيضا تم مناقشة أهداف وخطط الجامعات الاهلية الجديدة والبرامج التعليمية المقترح تنفيذها فى الجامعات الأهلية .









وأضاف الدكتور أحمد غلاب بأن هذه المشاركة تأتى فى إطار التعاون المستمر والمتبادل بين جامعة أسوان وهيئة فولبرايت والهيئات العلمية الدولية لخلق فرص أفضل ومنح علمية لأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين فى كافة التخصصات المختلفة بالجامعة والعمل علي فتح مجالات بحثية تساهم فى تعظم قيمة البحث العلمى بجامعة أسوان التي حققت العديد من المراكز المتقدمة فى التصنيفات الدولية.





هذا وكانت قد شاركت جامعة أسوان فى فاعليات المؤتمر الدولي الخامس للاستدامة والتنمية المتكامة وآفاق المستقبل والتى تقام فى محافظتى أسوان والأقصر " عن بعد - أونلاين " في الفترة من 12/10 حتي 2020/12/14 .





وقامت الدكتورة سائدة عفانه رئيس قسم الإدارة السياحية ورئيس الحشد التسويقي للمؤتمر بالمشاركة بورقة بحث بعنوان تحويل القرى القديمة الى قرى تراثية كمنتجعات سياحية وتحدثت بالورقة المقدمة من خلال المؤتمر الدولي الخامس للتنمية المستدامة وسط مشاركة لجامعة الشرق الأوسط مع شركائها مؤسسة مصر المستقبل للتنمية المستدامة وجامعة فاروس .





وأضحت في ورقة العمل أهمية الحفاظ على القرى القديمة وإعادة هيكلتها وظيفيا بهدف تشغيل الأيدي العاملة من خلال تمكين المرأة في القرى من العمل في الحرف اليدوية القديمه والعمل علي إعادة إحياء تراث الحرف من صناعة الخزف الى صناعة الزجاج و المأكولات الشعبية واتاحة فرصة تعليم السائح بهذه الحرف.





وأقرأ أيضًا :ومن جانبه أشار الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان إلى أن الاهتمام بهذه الحرف من خلال هذا البحث يعمل علي تحسين الوضع الاقتصادي لسكان القرية والمحافظة والدولة وأوصت الدكتوره سائدة بضروره تطبيق فكرة تحويل القرى القديمة الى منتجعات سياحية تراثية في جميع الدول العربية للحفاظ على استمرارية واستدامة هذه القرى والحرف القديمة كمقاصد سياحية لترسيخ العادات والتقاليد والتراث العربي المشترك .