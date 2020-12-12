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محافظات

المزلقان مغلق والسيارة اقتحمته.. المعاينة الأولية لحادث اصطدام سيارة بقطار في أسوان

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:24 م
اصطدام سيارة بقطار
اصطدام سيارة بقطار بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
أفادت المعاينة الأولية والتقرير المبدئي لحادث اقتحام سيارة مزلقان الخوى الواقع بين محطتى المحاميد والسباعية التابعين لمركز إدفو شمال أسوان، بأن المزلقان كان مغلقًا وقت الحادث وكانت إشاراته الضوئية والصوتية تعمل بانتظام، وأن السيارة اقتحمت المزلقان فجأة بعد أن تسببت فى كسر الحاجز، مما أدى إلى وقوع الحادث واصطدامها بالقطار، ولم يؤثر الحادث على حركة القطارات فى الاتجاهين.

واصطدمت السيارة بقطار 2014 VIP  القادم من القاهرة فى طريقه إلى أسوان بسيارة لكسح وشفط بدون لوحات معدنية ، وهو ما أدى إلى وفاة قائد السيارة.

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وكان قد لقى سائق مصرعه، فيما أصيب عامل مزلقان بجروح متفرقة بالجسم نتيجة اصطدام قطار بسيارة خاصة بشفط مياه الصرف الصحى وذلك أثناء عبورها المزلقان. 

وتلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بوقوع حادث تصادم بمزلقان الخوى بالمحاميد مركز إدفو شمال أسوان، نتيجة اصطدام قطار بسيارة مخصصة لشفط المياه للصرف الصحى أثناء عبورها المزلقان فى نفس توقيت مرور القطار.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة مصطفى.ا 33 سنة، وإصابة عامل المزلقان والذى تم نقله إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم إخطار النيابة التى باشرت التحقيق فى الواقعة .

ونجح رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين البرى جنوب أسوان برئاسة أحمد الصاوى أحمد، مدير الجمرك في إحباط محاولتى تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.  

وبناء على مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من الرائد أحمد ضياء بإدارة البحث الجنائى والنقيب بيتر هانى بوحدة المفرقعات وماركو جرجس بإدارة الأمن الجمركى مفادها اعتزام الراكبين الأول "م . م . ع" والثانى "ا . ص .ع " ، تهريب عدد من الهواتف المحمولة.  

وبالعرض على أحمد الصاوى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من أحمد الطيب وأحمد حسن ومحمود محمد وعلى محمد وحمدى مبارك مأمورى التفتيش بمعاونة كل من نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم لتفتيش أمتعة الراكبين الشخصية وتبين وجود 27 هاتف محمول ماركات وأحجام مختلفة مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعتهم الشخصية، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 590 ألف جنيه.  

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